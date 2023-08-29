الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الطيران الروسي يعترض مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

طائرة أوكرانية، فيتو
طائرة أوكرانية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، ودمرتها، بعد محاولتها مهاجمة أهداف روسية.

 

تنفيذ هجوم ضد أهداف روسية فوق البحر الأسود

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، "أحبطت الدفاعات الروسية اليوم الثلاثاء محاولة قوات كييف تنفيذ هجوم ضد أهداف روسية فوق البحر الأسود، باستخدام طائرة مسيرة، والتي تم اعتراضها وتدميرها فوق البحر".

 

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، بأن طائرة تابعة للقوات البحرية الروسية، اعترضت مسيرة أخرى فوق البحر الأسود، ودمرتها.

 

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وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح أمس الاثنين.

 

وقال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه العاصمة موسكو ولا توجد إصابات أو أضرار.


طائرة بدون طيار


وكتب سوبيانين، عبر قناته على "تليجرام": "اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان"

 

تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك.


وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية قائلًا: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك".

 

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في ساعات الفجر الأولى من صباح الاثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.


وأفادت لبيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بدأت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوجراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.
 

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