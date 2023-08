جوائز جلوب سوكر توقع اتفاقية تاريخية مع الليجا لمدة 5 سنوات

8/30/2023 11:37:36 AM

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 11:37 ص 8/30/2023 11:37:36 AM

أعلنت جلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز دبي جلوب سوكر المرموقة، عن توقيع اتفاقية لمدة 5 سنوات مع رابطة الدوري الإسباني (الليجا).

وأكدت تقارير صحفية أن جوائز جلوب سوكر حققت نقلة نوعية غير مسبوقة، بعدما وقعت على اتفاقية تاريخية مع الدوري الإسباني، لتنتقل إلى دوريات أوروبا لأول مرة.

الشراكة الاولي في السوق الأوروبية

وتعتبر هذه هي أول شراكة لجلوب سوكر في السوق الأوروبية، وتشهد إقامة حفل توزيع جوائز الليجا، إلى جانب الدورة الافتتاحية من حفل توزيع جوائز أوروبا جلوب سوكر 2024.

وتقام أمسية احتفالية استثنائية تتضمن فعاليتين مباشرتين لتوزيع الجوائز في نهاية موسم 2023-2024 في مدينة أوروبية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

جلوب سوكر 2024

ويندرج حفل توزيع جوائز أوروبا جلوب سوكر 2024 في إطار سلسلة جلوب سوكر العالمية الجديدة، وتحتفي بأصحاب الأداء الأفضل على مستوى قارة أوروبا من لاعبين ومدربين وأندية ومدراء ووكلاء لاعبين وغيرهم من الجهات المعنية.

وتستند الجوائز إلى تصويت الجمهور لتحديد الفائزين بجوائز أوروبا جلوب سوكر 2024، بما يشمل أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادٍ.

ويتأهل الفائزون تلقائيًا للمشاركة في حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2024، والذي يُقام في نهاية العام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار مبادرة تحت اسم "الطريق إلى دبي".

جوائز الليجا

كما تحتفي جوائز الليجا بأفضل الأداءات والإنجازات في دوري الدرجة الأولى الإسباني خلال موسم 2023-2024، وتشمل 5 فئات، هي أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لقطة وأفضل لاعب شاب تحت 23 عامًا.

ويمكن التصويت على موقع إلكتروني مخصص يتيح التصويت للجوائز الشهرية والسنوية، وتم إطلاق الموقع الإلكتروني تحت اسم "Feel the power of our Fútbol | LALIGA"، وبدأ باستقبال الأصوات للجوائز الشهرية.

وتمثل هذه الجوائز تكريمًا على المستويين الرياضي والمجتمعي لأندية الدوري الإسباني.

جوائز جلوب سوكر

و قال توماسو بيندوني، المؤسس والمدير التنفيذي لجائزة دبي جلوب سوكر في تصريحات صحفية: "يشهد العام المقبل نقلة نوعية في مسيرة تطور علامة جلوب سوكر، ويسرنا التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لإطلاق جوائزنا الجديدة في أوروبا، بالتزامن مع أول حفل عالمي للدوري الإسباني.

وأضاف: "تحظى النسخة الأوروبية من جوائز جلوب سوكر بمزيد من التميز، مع مشاركة الدوري الإسباني المرموق على مستوى العالم وحضور أبرز نجومه، ويمنح إقامة حفل توزيع جوائز الليغا الرسمي في الموقع ذاته مع غلوب سوكر كرة القدم الإسبانية منصة فريدة لتكريم أفضل لاعبيها وتعزيز حضور علامتها على الصعيد الدولي".

رئيس رابطة الدوري الاسباني

ومن جانبه، قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: "يمر الدوري الإسباني حاليًا بمرحلة تحولية ونسعى إلى مواصلة التطور الشامل، وتتمثل أحد أهدافنا لهذا الموسم في توفير محتوى بلغات عدة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور. ويسهم توقيع الشراكة الاستراتيجية مع غلوب سوكر في تحقيق هذا الهدف، كما نفخر بأن نكون أول دوري أوروبي يتعاون مع غلوب سوكر".

وأضاف: "يسعدنا التعاون مع شركة تتميز بخبرة واسعة تتخطى 10 سنوات في تنظيم حفلات توزيع جوائز كرة القدم المرموقة، مما يسهم في تعزيز شهرة ومكانة علامة الدوري الإسباني وأنديته على الصعيد العالمي، وتساعدنا هذه الشراكة على الترويج للاعبينا وأنديتنا وجمهورنا، وتسلط الضوء على التزامنا المشترك بالاحتفاء بأفضل المواهب في عالم كرة القدم".

جدير بالذكر أن جوائز دبي جلوب سوكر انطلقت في عام 2010، وشهدت حضور نخبة من أبرز نجوم كرة القدم، على غرار كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وراموس وغيرهم.