خبير أثري يفجر مفاجأة عن صورة محمد صلاح بجوار تمثال رمسيس الثاني (صور)

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن صور لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تم التقاطها من داخل المتحف البريطاني في لندن ويتضح ذلك من خلال صورة "مو" مع تمثال الملك رمسيس الثاني.



وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن النجم المصري رفض في وقت سابق قرار القائمين على المتحف بوضع حذائه بجوار التمثال وذلك تكريما للفراعنة المصريين، وتم إزالة حذائه من جانب التمثال.

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تمثال الملك رمسيس الثاني المعروض بالمتحف البريطاني

وأشار إلى أن التمثال الذي نشر النجم المصري محمد صلاح صورة له بجانبه مساء اليوم الثلاثاء، يرجع إلى الأسرة الـ 19 من الدولة الحديث وكان موجود بمعبد الرامسيوم بالبر الغربي في محافظة الأقصر، ويرجع تاريخ خروجه من مصر لعصر محمد علي عندما استقدم أحد القناصل الإنجليز وكان معروف عنه القوة الخارقة، وحاول نقل التمثال ولكنه فشل ولجأ إلى فكرة تكسير التمثال وسحبه بواسطة 100 رجل ونقله باستخدام المراكب النيلية إلى العاصمة الإنجليزية لندن للعرض بالمتحف البريطاني هناك.



وأوضح أن التمثال يعرف باسم منمنم الصغير نظرنا لصغر حجمه عن تمثال رمسيس الثاني المعروض حاليا في الأقصر هناك.

ظهور محمد صلاح بجوار تمثال فرعوني

وظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول بجوار تمثال فرعوني في العاصمة البريطانية لندن.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع تويتر: أن أكون سائحًا في لندن يوم إجازتي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، عن قرار من اتحاد جدة السعودي بشأن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت سكاي سبورتس عبر موقعها الإلكتروني: بدأ نادي الاتحاد السعودي تجميد اهتمامه تدريجيًا في التعاقد مع محمد صلاح بسبب رفض ليفربول بيع اللاعب.

حقيقة توقيع محمد صلاح الي فريق اتحاد جدة السعودي

وكشفت شبكة "cbs sports"، أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.



أسطورة تشيلسي يهاجم صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة



تحدث الإنجليزي كريس ساتون لاعب فريق تشيلسي السابق، عن صفقة انتقال النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا لشبكة ديلي ميل البريطانية، فإن مهاجم تشيلسي السابق، كريس سوتون هاجم صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد، حيث قال "صلاح لا يستطيع مغادرة ليفربول الآن إلى السعودية، أعتقد أن التوقيت غير مناسب".

وتابع: "أمامنا بضعة أيام قبل نهاية الميركاتو في إنجلترا، أعتقد أن رحيل صلاح سيكون بمثابة فضيحة إذا ما ترك ليفربول في وضع حرج".

واستكمل: "صلاح مدين بالكثير ليورجن كلوب، لأنه هو الذي صنع اسمه بشكل لامع في الدوري الإنجليزي، فليس من المنطقي أن يضع كلوب في وضع حرج".

واختتم تصريحاته، بأن صلاح يمكنه الاستمرار في صفوف ليفربول، وتقديم المزيد مع الريدز، وتحدي فريق مانشستر سيتي في البداية.