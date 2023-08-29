حبس 82 متهما بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في أسوان وأسيوط

قررت النيابة العامة حبس 82 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية فى محافظات أسوان وأسيوط ودمياط.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان –دمياط) شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 14 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش- 3 طبنجات–28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وذلك بحوزة 61 متهما لــ 38 منهم معلومات جنائية.



وكذا تم ضبط 9 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (480) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان



ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات– كمية من مخدرى"الهيروين- الشابو") بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية" وضبط قطعة سلاح نارى عبارة عن(فرد محلى وطلقة) بحوزة متهم وتنفيذ 625 حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن دمياط

وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين–5 فرد محلى –عدد من الطلقاتمن ذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.