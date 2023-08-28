تخوفات من زيادة أسعار الحبوب، وكابوس الأمن الغذائي يطارد الدول النامية

أثار القرار الذي اتخذته دولة الهند بشأن فرض ضريبة على صادرتها من الأرز بواقع 20% بأثر فوري على جميع أنواع الأرز، والتي تبلغ 80% من إجمالي صادراتها من الأرز، باستثناء البسمتي، مما أثار العديد من التساؤلات حول حدوث أزمة في الحبوب خلال الفترة القادمة خاصة الأرز، وهل يؤثر هذا القرار على أسعار الحبوب خلال الفترة القادمة، وعلى الأمن الغذائي خاصة بالنسبة للدول المعتمدة على الأرز بشكل رئيسي.

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الأرز، فيتو

بداية تفكير الهند في دراسة هذا القرار

بدأت الهند في التفكير لفرض هذه الضريبة على الأرز منتصف الشهر الجاري، حيث نوهت الحكومة الهندية بتوجهها لزيادة القيود على صادراتها من الأرز خلال الفترة القادمة لضمان سد احتياجاتها والحفاظ على أمنها الغذائي من الحبوب، حيث يؤثر هذا القرار على تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول وبالتالي يتسبب في حدوث تغييرات في أسعار الحبوب بالسوق العالمي، خاصة وأن الهند تعد أكبر دولة مصدرة لمحصول الأرز.

الأرز عنصر غذاء أساسي

ويعد الأرز غذاء أساسي لحوالي نصف سكان العالم، خاصة دول العالم النامية والتي تعتمد عليه بشكل أكبر من غيرها والتي تحاول النهوض من كبواتها الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم أجمع منذ بدء جائحة "كورونا" مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي نشهد تبعاتها حتى وقتنا الحالي، حيث يثير هذا القرار بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي نشهدها العديد من المخاوف بشأن ارتفاع سعر الأرز مرة أخرى خاصة في هذه الدول.

السلع التي قلصت الهند حجم تصديرها

وقد قلصت الهند في وقت سابق حجم صادراتها من الأرز الأبيض عدا "البسمتي" والأرز المكسورو الأرز المسلوق جزئيا، والذي يمثل ثلث إجمالي شحناتها من الأرز لجميع دول العالم، إضافة إلى تقليل صادراتها من القمح والسكر أيضا، مما دفع البعض إلى البحث عن بدائل أخرى من الحبوب لسد العجز وضمان الأمن الغذائي.

الأرز، فيتو

حقيقة وجود عجز في كميات الأرز بالسوق

وقد تداول البعض العديد من الأخبار التي تشير إلى انخفاض المخزون الاستراتيجي من سلعة الأروز وجود عجز في الكميات المعروضة منه بالأسواق، حيث نفى المسئولون من وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأنباء، مؤكدين على أنه لا صحة لهذه الأنباء، وتوافر الأرز إضافة إلى جميع السلع الغذائية الأخرى بجميع المنافذ التموينية، إضافة إلى ضخ كميات منها بشكل يومي بكافة هذه المنافذ بمختلف المحافظات.

المخزون الاستراتيجي من الحبوب والسلع آمن

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن المخزون الاستراتيجي من سلعة الأرز آمن ومتوفر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ومحال البقالة بجميع أنحاء الجمهورية، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 أشهر، حيث أنه يتم تعزيز هذا المخزون الاستراتيجي من ناحية أخرى من خلال استيراد العديد من الكميات لدعم المتاح، فضلا عن اقتراب موسم حصاد محصول الأرز المحلي، مؤكدة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.

آخر تحديث لسعر الأرز اليوم

وقد سجل سعر الأرز السائب من 18 إلى 22 جنيها، فيما سجل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة من 18 إلى 19 ألف جنيها للطن، كما سجل الأرز الأبيض رفيع الحبة من 16 إلى 17 ألف جنيها للطن، وبالنسبة للأرز المعبأ فقد تراوح سعره اليوم من 19 إلى 23 جنيها للكيلو الواحد، حيث شهدت أسعار الأرز استقرارا ملحوظا خلال هذه الفترة بعدما وصل إلى أعلى مستوى له وكسر حاجز 35 جنيها خلال الفترة الماضية.

مجهودات الحكومة الهندية لضبط الأسعار المحلية

وكانت الحكومة الهندية قد كثفت من مجهوداتها لضبط وتخفيض أسعار المواد الغذائية المحلية، خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات والتي من المقرر انعقادها أوائل العام المقبل، حيث استهدفت في الآونة الأخيرة ارتفاع سعر البصل، كما حظرت الهند بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، إضافة إلى تقييد شحنات القمح والسكر وتخزين بعض المحاصيل، وتعمل الهند أيضا على دراسة إلغاء ضريبة استيراد القمح والتي تبلغ 40%، وبيع الطماطم والحبوب من احتياطيات الدولة للعمل على تحسين وضع الإمدادات.

انخفاض نسبة الأمطار وتأثيره على زراعة الأرز

تجدر الإشارة إلى انخفاض نسبة هطول الأمطار في العديد من الولايات الرئيسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوتار براديش وجهارخاند وبيهار وتشاتيسجغره وأندرا براديش، بنسبة 15% عن المعتاد هذا الموسم، الأمر الذي أثار مخاوف البعض بشأن العرض المحلي لأكبر محصول من الحبوب الغذائية في البلاد، والذي يتم زراعته خلال موسم الأمطار والاعتماد عليها بشكل أساسي في زراعته.