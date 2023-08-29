تحديد موعد ظهور نوير مع بايرن ميونخ في المباريات

يقترب الحارس الألماني الدولي مانويل نوير، من المشاركة مع بايرن ميونخ، بعد فترة غياب طويلة، لإصابته بكسر في الساق منذ نهاية العام الماضي.

وكان من المنتظر ظهور نوير مع بايرن ميونخ مطلع الموسم الحالي، لكن عودته تأجلت بسبب عدم قدرته على التعافي بشكل كامل من إصابة الكسر في الساق.

وألقت صحيفة "سبورت بيلد"، الضوء على وضع نوير بعد عودته للمشاركة في تدريبات الحراس مع بايرن ميونخ، أمس الإثنين، لأول مرة منذ عدة أشهر.

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وأشارت إلى أن صاحب 37 عاما، أصبح على الطريق الصحيح للعودة في غضون أسابيع معدودة.

وأضافت "نوير سيفوت مباراة واحدة فقط، والتي سيخوضها الفريق ضد مونشنجلادباخ، والتي سيتبعها فترة التوقف الدولي".

وأفادت بأن تلك الفترة ستفيد نوير في استعادة مستواه قبل منتصف سبتمبر المقبل، من أجل الظهور مع بايرن ميونخ مجددا في غضون أسبوعين ونصف.

ولا يريد بايرن ميونخ، المجازفة بحارسه المخضرم، حيث ينوي الدفع به في الوقت المناسب، لتفادي أي انتكاسة محتملة حال مشاركته.

هاري كين يدخل تاريخ بايرن ميونخ مبكرا

واصل النجم الإنجليزي الدولي هاري كين انطلاقته المثالية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعدما قاده، الأحد الماضي، للفوز على ضيفه أوجسبورج (3-1)، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الثانية.

وسجل الدولي الإنجليزي ثنائية لأول مرة بقميص بايرن ميونخ، وذلك في ثاني مبارياته بالبوندسليجا.

وبعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، أصبح كين ثالث لاعب يسجل 3 أهداف، في أول مشاركتين بقميص بايرن في البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفعل ذلك قبله كل من جوستاف يونج، وأدولفو فالنسيا، في عامي 1967 و1993 على الترتيب.

ومن جانبها، أفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن كين هو الأكثر مشاركةً في الأهداف، حتى الآن، في البوندسليجا هذا الموسم، حيث سجل 3 وصنع آخر.