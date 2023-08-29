مصطفى محمد مرشحا لجائزة لاعب الشهر في نانت

أصبح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت، مرشحا لجائزة فرنسية، في ظل تألقه مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نانت، على شبكة التواصل تويتر، أن المهاجم المصري مرشح ضمن قائمة رباعية، للفوز بجائزة أفضل لاعبي الفريق لشهر أغسطس الجاري.

وينافس المهاجم المصري في التصويت مع زملائه دوجلاس أجوستو ورونايل بيير جابرييل وبيدرو شيريفيلا.

ولمع مصطفى محمد بانطلاقة بارزة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في أول 3 جولات من الليج وان.

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وسجل مصطفى محمد البالغ من العمر 25 عاما، هدفا في الخسارة أمام تولوز بنتيجة (1-2) في الجولة الأولى، وثنائية في التعادل مع موناكو (3-3) في الجولة الثالثة.

ويحل مصطفى محمد ثانيا في جدول ترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي، التي يعتليها وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- وسام بن يدر لاعب موناكو 4 أهداف

2- تاكومي مينامينو لاعب موناكو 3 أهداف

2- أكور ادامز لاعب مونبلييه 3 أهداف

2- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست 3 أهداف

2- مصطفى محمد لاعب نانت 3 أهداف

2- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف

3- زكريا أبو خلال لاعب تولوز هدفين

3- إبراهيم صلاح لاعب رين هدفين

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه هدفين

3- ديفير ماتشادو لاعب لانس هدفين

3- فيتينيا مارسيليا لاعب هدفين