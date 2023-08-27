ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يتساوى مع كيليان مبابي

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، خطف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، الأنظار إليه بعد تألقه في بداية الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.

ويتساوى مصطفى محمد مع كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولكل منهما ثلاث أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وأحرز مصطفى ثنائية في تعادل نانت أمام موناكو 3-3 بعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، ليحتل وصافة هدافي البطولة.

وخاض مصطفي محمد 51 مباراة مع نانت الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى.

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ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- وسام بن يدر لاعب موناكو 4 أهداف

2- تاكومي مينامينو لاعب موناكو 3 أهداف

2- أكور ادامز لاعب مونبلييه 3 أهداف

2- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست 3 أهداف

2- مصطفى محمد لاعب نانت 3 أهداف

2- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف

3- زكريا أبو خلال لاعب تولوز هدفين

3- إبراهيم صلاح لاعب رين هدفين

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه هدفين

3- ديفير ماتشادو لاعب لانس هدفين

3- فيتينيا مارسيليا لاعب هدفين

وعلى صعيد متصل واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تألقه ومعدله التهديفي البارز تحت قيادة المدرب الجديد، لويس إنريكي.

ورفع كيليان رصيده إلى 3 أهداف في الليج وان، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل مع تولوز (1-1) في الجولة الماضية.

وسلطت شبكة أوبتا الضوء على إنجاز رقمي جديد، لقائد منتخب فرنسا في مسيرته مع الفريق الباريسي.

ارتفاع مساهمة كيليان مبابي

وذكرت أنه بهذين الهدفين، ارتفعت مساهمة كيليان مبابي إلى 301 هدف مع سان جيرمان في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وأوضحت أن مبابي سجل 215 هدفا، إضافة إلى 86 تمريرة حاسمة في 7 مواسم بالقميص الباريسي.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد النجم الباريسي في 30 يونيو، ولم يحسم قراره النهائي بعد في ظل تكهنات باتفاقه على الانتقال إلى ريال مدريد مجانا بعد عام.

وفاز فريق باريس سان جيرمان على فريق لانس في المباراة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

وخطف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية.

وسجل مبابي هدفين في شباك لانس، في الدقيقتين 52 و90 ليساهم في فوز فريقه بثلاثية لهدف.

وأحرز هدف لانس الوحيد جيلافوجوي في الدقيقة 5+90.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، هيرنانديز

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيرير ا

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، اسينسيو