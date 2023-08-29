الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في الدقهلية بدون شكاوى

جانب من غرفة عمليات
جانب من غرفة عمليات الامتحانات بالدقهلية، فيتو

أعلن تعليم الدقهلية عن انتهاء  امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وغرفة العمليات لا شكاوى من امتحانات اليوم

حيث شهد اليوم الاخير يشهد أداء امتحانات 3 مواد   ( الأحياء  والاستاتيكا  والفلسفة   )

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  باتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر 
 

Advertisements

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربيةوالتعليم بالدقهلية  أن اليوم  الأخير لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة وغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلق شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات, والتى تمت بسهولة ويسر ولم تحدث مشاكل تعرقل سير العملية الامتحانية 
 

وتابع وكيل الوزارة منذ الصباح الباكر وصول الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية البالغ عددهم ١٩ لجنة امتحانية فى الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة واطمأن  على انتظام دخول الطلاب للجان 
 

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم شهدت أداء طلاب الشعبة العلمية علوم امتحان مادة الأحياء  وطلاب  الشعبة العلمية رياضة مادة الاستاتيكا، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة وعدد الطلاب المتقدمين لآداء الإمتحانات بالدور الثانى لمادة الأحياء  ٨٩  طالبا وطالبة و١٣٦ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الاستاتيكا و٥٣ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الفلسفة  امام  ١٩ لجنة  امتحانية بالإدارات التعليمية.

تعليم الدقهلية يناقش الاستعدادات الرئيسية لبدء العام الدراسي الجديد 2024

تعليم دميـاط: لاشكاوى من امتحانات اليوم في الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اداء الامتحانات الإجراءات اللازمة الاستاتيكا الامتحانات الأحياء والاستاتيكا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

مواد متعلقة

النيابة تأمر بحجز المتهم بحرق كنترول الثانوية في سوهاج لحين استكمال التحريات

تعليم دميـاط: لاشكاوى من امتحانات اليوم في الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

محافظ بني سويف يتابع امتحان الديناميكا لطلاب دور ثاني الثانوية العامة

الأكثر قراءة

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية