انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في الدقهلية بدون شكاوى

أعلن تعليم الدقهلية عن انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وغرفة العمليات لا شكاوى من امتحانات اليوم

حيث شهد اليوم الاخير يشهد أداء امتحانات 3 مواد ( الأحياء والاستاتيكا والفلسفة )

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر



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وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربيةوالتعليم بالدقهلية أن اليوم الأخير لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة وغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلق شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات, والتى تمت بسهولة ويسر ولم تحدث مشاكل تعرقل سير العملية الامتحانية



وتابع وكيل الوزارة منذ الصباح الباكر وصول الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية البالغ عددهم ١٩ لجنة امتحانية فى الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة واطمأن على انتظام دخول الطلاب للجان



وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم شهدت أداء طلاب الشعبة العلمية علوم امتحان مادة الأحياء وطلاب الشعبة العلمية رياضة مادة الاستاتيكا، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة وعدد الطلاب المتقدمين لآداء الإمتحانات بالدور الثانى لمادة الأحياء ٨٩ طالبا وطالبة و١٣٦ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الاستاتيكا و٥٣ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الفلسفة امام ١٩ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.