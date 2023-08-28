الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم دميـاط: لاشكاوى من امتحانات اليوم في الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة،فيتو

أعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أية شكاوى بخصوص امتحان اليوم الاثنين، حيث يؤدي الطلبة امتحان علم النفس والجيولوجيا والتفاضل والتكامل.

مؤكدا أن ا.د.منال عوض، محافظ دمياط تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وصول الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ٧ لجان علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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وأشار "عبد الرؤوف" أنه أدى امتحان علم النفس ٢٥ طالبا وطالبة وامتحان الجيولوجيا ١٠٤ طلاب وطالبة وامتحان التفاضل والتكامل ٤٧ طالبا وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أي طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.

محافظ دمياط.. فيتو

"محافظ دمياط" توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى مجموع ٢٣٠ درجة وبالفصول المسائية للخدمات إلى مجموع ١٧٠ درجة

من ناحية أخرى أكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط أن الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وافقت على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة،  كما وافقت على النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه جاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية..

الثانوية العامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط امتحان التفاضل والتكامل امتحانات الدور الثاني امتحان علم النفس والجيولوجيا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سير العملية الامتحانية مدارس التعليم الثانوي العام وكيل وزارة التربية والتعليم

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