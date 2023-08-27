تعليم الدقهلية يناقش الاستعدادات الرئيسية لبدء العام الدراسي الجديد 2024

يشهد تعليم الدقهلية عقد اجتماعات موسعة لمديرى الإدارات التعليمية بمديرية تعليم الدقهلية لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣.

حيث عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .



وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور هانى عنتر وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.



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وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة، مؤكدا على الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي.



وشدد على أن يتم تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة والالتزام بإقامة مجموعات الدعم التعليمى التى أعلن عنها مع بدء العام الدراسى بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين.



ووجه بضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا وورقيا، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى مشددا على منع التبرعات تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس، ووجه سيادته مديرى الإدارات إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الالتزام بالكثافات.



كما أكد وكيل الوزارة على التعليمات الخاصة بشؤون المعلمين وعقد لجان الندب والنقل بإدارة التنسيق لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل أو الندب بجميع الإدارات، وذلك تفعيلا للقرار الوزارى ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ندب أو نقل المعلمين والإداريين، ويتم إصدار النشرات الخاصة بهذا الشأن ومراجعتها.



واكد على ضرورة متابعة مديرى الإدارات والجهاز التنفيذى المدارس قبل بدء العام الدراسى من حيث: ( المبنى - العاملين – السجلات - الالتزام والانضباط - الكتب المدرسية )، وتكليف أمين مرافق للمياه وأمين مرافق للكهرباء من مشرفى النشاط للمساعدة في توفير وترشيد الكهرباء والمياه.

وشدد على سرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومى والأسبوعى والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف، التأكد من توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلاب بكافة المراحل فى بداية العام الدراسى



وأكد على جميع القيادات الإدارية بالإدارات التعليمية بإعداد خطة للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها.