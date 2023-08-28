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رياضة

الدوري الإسباني، خيتافي يحقق فوزه الأول على حساب ألافيس

فريق خيتافي، فيتو
فريق خيتافي، فيتو

تمكن فريق خيتافي من تذوق طعم الانتصار الأول له في الليجا هذا الموسم بهدف قاتل في شباك ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

فشل الفريقان في الوصول لطريق الشباك في الجزء الأكبر من المباراة التي غابت عنها الإثارة والمتعة، حتى جاءت الدقيقة 84 عندما فض بورخا مايورال الاشتباك لصالح أصحاب الملعب بهدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء.

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وبعد التعادل السلبي أمام برشلونة، وخسارة بالثلاثة على يد جيرونا، حصد الفريق المدريدي أول 3 نقاط له في الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط يقفز بها للمركز الـ11.

بينما تجرع الفريق الباسكي ألافيس خسارته الثانية في ثالث مباراة، ليكتفي بالنقاط الثلاث التي حصدها من الفوز على إشبيلية (4-3) في الجولة الماضية، ويحتل المركز ال14.

فوز برشلونة على فياريال 

فاز فريق برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في  الجولة الثالثة من الليجا  وأقيمت  على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 12 وعزز النتيجة الهولندي دي يونج في الدقيقة 15 وعاد فياريال في النتيجة متعادلين في الشوط الأول بهدفين عن طريق فويث في الدقيقة 26 وسورليت في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني عاد فياريال لخطف الهدف الثالث عن طريق باينا في الدقيقة 53 حتي تعادل الإسباني فيران توريس لصالح البلوجرانا في الدقيقة 69 وخطف ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 71 ليخطف البرسا 3 نقاط ثمينة.

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خيتافي ديبورتيفو ألافيس الليجا الدوري الإسباني ألافيس

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