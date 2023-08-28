الاتحاد الإسباني يهدد يويفا بالانسحاب من بطولاته حال إقالة روبياليس

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حال إقالة لويس روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني.

وذكر موقع "أوندا سير"، اليوم الاثنين، فإن الأمين العام للاتحاد الإسباني أندري كامبس هدد الحكومة الإسبانية وسيطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق نشاط اتحاد كرة القدم الإسباني ما يعني استبعاد الفرق الإسبانية من المنافسات الأوروبية، في محاولة من أجل إنقاذ رئيسه لويس روبياليس.

Advertisements

فيفا يقرر إيقاف روبياليس يعد قبلة مونديال السيدات

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس "مؤقتًا" لمدة 90 يومًا.

ورفض روبياليس الاستقالة بعد تقبيل المهاجمة جيني إيرموسو عقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا.

وأكد الفيفا "إيقاف لويس روبياليس مؤقتًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، وفتح الفيفا إجراءات تأديبية ضد روبياليس.



كما أمر الفيفا، روبياليس أو أي ممثل عن الاتحاد بالامتناع عن محاولة الاتصال بإيرموسو.

وكانت لجنة "فيفا" التأديبية أعلنت أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس بناء على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في الـ20 من أغسطس 2023.

وعقد روبياليس مؤتمرًا صحفيًّا بعد بيان فيفا رفض خلاله الاستقالة، وقال: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل".

وشن عدد من نجوم الكرة الإسبانية هجوما عنيفا على لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث كتب ديفيد دي خيا حارس مرمى إسبانيا تعليقا على قرار رئيس الاتحاد الإسباني بعدم الاستقالة: "أذني تنزف"، فيما علّق إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وإسبانيا الأسبق: "عار على الآخرين".

وانضم بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس إلى قائمة المنتقدين مؤكدا أنه كان "مذعورًا" بعد مشاهدة المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإسباني.

وشن هيكتور بيليرين مدافع أرسنال وبرشلونة السابق انتقادات إلى روبياليسعبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لا يعتقد النرجسيون أبدًا أنهم ارتكبوا خطأ، فهم قادرون على الكذب والتلاعب بالحقيقة وجعل الضحية مذنبًا من أجل الاحتفاظ بسلطتهم على الآخرين".

واقعة كأس العالم للسيدات



ومن ناجية أخرى، أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، للتعليق على تصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورفضه الاستقالة من منصبه بعد واقعة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد تقبيله للاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

وأفاد برشلونة في بيانه: "بعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لـ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، يبدو أن التوضيحات التي قدمها روبياليس كانت كافية للأعضاء الحاضرين في المجلس الذين كانت لهم صلاحية التصديق عليه في منصبه، ومع ذلك يريد نادي برشلونة أن يوضح تمامًا أنه يعتبر التصرف الذي قام به رئيس الاتحاد الإسباني خلال الاحتفال بكأس العالم الذي فاز به المنتخب الإسباني للسيدات، غير مناسب على الإطلاق ومؤسف، وهذه حقائق نعتبرها مؤسفة".

وأتم برشلونة: "في مواجهة هذه الحقائق غير المبررة، يتعهد نادي برشلونة بمواصلة دعم الرياضة النسائية، وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عالم الرياضة والمجتمع بشكل عام، وضمان سلامة المرأة في الرياضة وإدانة أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، ينتهك مبادئنا وقوانيننا".