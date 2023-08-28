لجنة الحكام، حكام الدقهلية يرفضون الخضوع للكشف الطبي بالإسكندرية

لجنة الحكام، أرسلت منطقة الدقهلية لكرة القدم خطابا للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تخطرهم فيها برفض حكام الدرجة الأولى الخضوع للكشف الطبي المزمع إقامته في الإسكندرية غدا الثلاثاء، اعتراضا على عناء السفر وإبلاغهم قبل موعد الكشف بـ 24 ساعة.

خطاب منطقة الدقهلية للجنة الحكام الرئيسية

وأكدت منطقة الدقهلية لكرة القدم في خطابها إلى لجنة الحكام الرئيسية، بأن حكام الدرجة الأولى بالدقهلية قرروا بالإجماع عدم إجراء الكشف الطبي المزمع إقامته بالإسكندرية غدا، وذلك نظرًا لعدم آدمية السفر وابلاغهم قبل موعد السفر بأقل من 24 ساعة، بجانب أن الدقهلية التي وصفوها بـ"عاصمة الطب في مصر" بها الكثير من المستشفيات والهيئات القادرة علي إجراء هذا الكشف بدون اي معوقات أو إرهاق مادي وبدني للحكام.

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وأضافت منطقة الدقهلية في خطابها أنها سابقة لم تحدث من قبل أن يقام الكشف في محافظه تبعد مئات الكيلومترات،مؤكدين أن حكام الدرجة الأولى مجتمعين يطلبون إقامة الكشف الطبي والاختبارات البدنية وأي إجراءات تخصهم داخل محافظة الدقهلية.



وليد العطار يجتمع بحكام النخبة

واجتمع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع الحكام، على هامش معسكر حكام النخبة والدوليين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



وتحدث وليد العطار عن مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للحكام لتقديم مستوى مميز في الموسم المقبل والظهور بشكل يليق بالكرة المصرية، كما تم التأكيد على صرف المستحقات خلال الساعات المقبلة ونظام صرفها في الموسم الجديد.



كما تم التطرق الى سلبيات وايجابيات المرحلة الماضية وبعض المقترحات بتصحيح هذه الأمور في الموسم المقبل وتقديمها لمجلس الإدارة لمناقشتها.

30 حكمًا و3 مساعدين في اختبارات القائمة الدولية للحكام

وضمت قائمة الحكم الذين شاركوا في اختبارات اللياقة البدنية 30 حكم ساحة و3 مساعدين، بينما غاب عدد من الحكام الدوليين على رأسهم محمود البنا وأحمد الغندور وسامي هلهل وأحمد حسام لارتباطهم بإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا بطل توجو في دوري أبطال أفريقيا على أن يخضعوا لاختبارات بعد العودة.

حكام النخبة، انطلق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنطقة التجمع الأول، وينتهى 28 أغسطس، وتتخلله اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وأعلن جمال علام بقاء فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام على الرغم من اتخاذ قرار من أغلبية أعضاء المجلس بإقالة بيريرا على أن تعلن كافة تفاصيل الإقالة خلال الاجتماع الذي كان سينعقد اليوم.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن بعض أعضاء المجلس أبدوا غضبهم من مستوى التحكيم وعدم تطويره في وجود بيريرا الذي أكد خلال الجلسة بأنه لم يستطيع حتى الآن معرفة كافة ما يدور بالتحكيم المصري وأنه لا يرغب في التعامل مع أعضاء لجنة الحكام الحاليين.

وتابع بيريرا أنه لم يثبت حتى الأن جدارته في تطوير التحكيم المصري خاصة أنه قضى 6 أشهر فقط في رئاسة اللجنة وعليهم أن يمنحوه فرصة أخرى لكي يثبت نفسه مع أعضاء آخرين من لجنة التحكيم.

وترك جمال علام حرية اختيار أعضاء لجنة الحكام لبيريرا خاصة، وأن لديه تحفظات على الأعضاء السابقين.

ويأتي في مقدمة اختيارات بيريرا هو جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والذي لم يتحدث معه البرتغالي حتى الآن بشأن تولي منصب بلجنة الحكام.