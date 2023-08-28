الموت الطائر، روسيا تكشف تفاصيل جيش الحشرات الأمريكي لنقل العدوى والأوبئة

اتهمت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية محددة.

وفي يونيو الماضي، اتهمت السلطات الروسية الجيش الأمريكي بإجراء تجارب على البعوض والتخطيط لنشر العدوى والأوبئة من خلاله في صفوف خصومها، الأمر الذي أثار الجدل وأعاد إلى الأذهان الاتهامات المتبادلة بين القوى العظمى فى بداية تفشي فيروس كورونا.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي، الفريق إيجور كيريلوف، إن البنتاجون يخطط لاستخدام طائرات مسيرة لنقل بعوض يحمل عدوى أوبئة إلى صفوف العدو.

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وأضاف الجنرال البارز فى الجيش الروسي: "تشهد على المستوى التقني الأمريكي العالي في مجال استخدام الحشرات المصابة بالعدوى، براءة الاختراع لمركبة جوية بدون طيار مصممة لتفريق البعوض المصاب في الهواء، وهو ما تحدثنا عنه سابقا".

أمريكا تستخدم البعوض في نشر العدوى والأوبئة

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تقوم الطائرة المسيرة بنقل عبوة تحتوي على الحشرات المعدية وتنشرها فوق منطقة محددة ينتشر فيها جيش الخصم أو الدولة العدو، وبعد ذلك يقوم هذا البعوض بلدغ عناصر جيش العدو وينقل له الأمراض المعدية الفتاكة ضمنها الملاريا على سبيل المثال.

وتابع الضابط الروسي: "تؤكد براءة الاختراع على أن الجندي المصاب، لن يكون قادرا على أداء المهام القتالية الموكلة إليه، هذه الطريقة يمكن أن تشل نشاط عدد كبير من العسكريين وبالتالي سيكون لها تأثير كبير".

مشروع ديبرا يسهل إصابة الجنود بالإيدز والإيبولا والتهاب الكبد

وأكد كيريلوف، أن البنتاجون يحاول نقل عدوى الإيدز وحمى إيبولا والتهاب الكبد B وغيرها، إلى حيوانات صغيرة يمكنها لاحقا نقل العدوى إلى البشر. وقد تم بالفعل الحصول على مزارع من البعوض المصاب بفيروس التهاب الكبد B.

نشر البعوض والقراد وناقلات العدوى ذات الأهمية الوبائية

ونوه القائد الروسي، بأن المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية نشرت علنا أكثر من 100 عمل حول دراسة الأنواع الرئيسية من البعوض والقراد وناقلات العدوى ذات الأهمية الوبائية - حمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل وحمى الضنك وزيكا.

وشدد الجنرال الروسي، على أنه من أجل تعزيز عمل فيروسات المفصليات، يستخدم الخبراء العسكريون الأمريكيون بنشاط مسببات الأمراض للعدوى الطفيلية، مثل الميكروفيلاريا. ويتم تنفيذ هذا العمل في مؤسسات عسكرية متخصصة في الولايات المتحدة وستة فروع أجنبية. وهذا يجعل من الممكن نقل 89 نوعا من البعوض و12 نوعا من القراد، فيروسات العدوى في ظروف المختبر.

جيش من البعوض

وكانت صحيفة «The Washington Post» نشرت تقريرا منذ نحو ٤ أعوام تحت عنوان "البنتاجون يجري اختبارات علي جيش من الحشرات للدفاع عن المحاصيل.. والنقاد يخشون من سلاح بيولوجي".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس إمكانية تجنيد الحشرات لمكافحة فقدان المحاصيل من خلال تعديلها وراثيا.