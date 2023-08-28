دوري المحترفين، تفوق غزل المحلة في مواجهات جمهورية شبين

دوري المحترفين، يستعد نادي غزل المحلة الهابط حديثا من الدوري الممتاز لمواجهة نظيرة جمهورية شبين في الأسبوع الأول من بطولة دوري المحترفين بملعب الأخير.

والتقى غزل المحلة أمام جمهورية شبين في أربع مناسبات سابقة بمجموع مباراتان في دوري الدرجة الثانية المصري ولقاءان بكأس مصر حيث تفوق زعيم الفلاحين في ثلاث مواجهات وتعادل الفريقين في مواجهة وحيدة.

ونقدم لكم خلال الأسطر الآتية نتائج مواجهات الفريقين في آخر 4 مباريات:

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نتائج الفريقين في دوري الدرجة الثانية

وتقابل غزل المحلة مع جمهورية شبين في مواجهتان موسم 2015/2014 عندما كان يقع الفريقين في المجموعة الخامسة من البطولة وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بينهم فيما أنتهي لقاء الدور الثاني بفوز غزل المحلة بنتيجة 3-2.

النتائج في كأس مصر

وشهد كأس مصر علي لقاءان بين الفريقين، الأول في نسخة كأس مصر 2017/2016 والتي أنتهي بفوز أبناء مدينة المحلة بهدفين مقابل هدف، بينما اللقاء الثاني موسم 2019/2018 وأنتهي هو الأخر بفوز زعيم الفلاحين بهدف دون رد.



فيوتشر يحدد موعد سداد مستحقات غزل المحلة في صفقة هشام عادل

وتلقى مسئولو نادي غزل المحلة اتصالًا هاتفيًا من نظرائهم في نادي فيوتشر، أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل الشهير بـ "بلحة" لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.

وأكد مسئولو فيوتشر التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد، بصرف النظر عن الشكوى التي تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقي المستحقات.

وحصل النادي على 50 في المائة من صفقة بيع هشام عادل لفيوتشر من خلال الاتصالات الودية بين مسؤولي الناديين، وعقب نهاية الموسم قامت إدارة المحلة بتقديم شكوى رسمية لاتحاد المصري لكرة القدم يوم 29 يوليو الماضي للحفاظ علي حقوق النادي.

غزل المحلة يشكو فيوتشر لإتحاد الكرة

وأعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم مقدمة ضد نادي فيوتشر حيث يتبقى للنادي المحلاوي 4 ملايين جنيه من انتقال صفقة هشام بلحة إلى فريق فيوتشر.

وانتقل هشام بلحة إلى صفوف فيوتشر قادما من نادي غزل المحلة في صفقة قدرت 8 ملايين جنيه، مقسمة على أربع أقساط ولم يتحصل زعيم الفلاحين سوا على قسطين فقط قدرهم 4 ملايين جنيه.

وخاطب غزل المحلة الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة إدارة فيوتشر في سداد المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عن تواصلهم مع إدارة فريق فيوتشر خلال الشهرين الماضيين لكن دون استجابة.

ويخوض غزل المحلة استعداداته الأخيرة لبداية دوري المحترفين في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين



1- جمهورية شبين مع غزل المحلة 2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين 16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس