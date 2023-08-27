الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فيوتشر يحدد موعد سداد مستحقات غزل المحلة في صفقة هشام عادل

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

تلقى مسئولو نادي غزل المحلة  اتصالًا هاتفيًا من نظرائهم في نادي فيوتشر، أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل الشهير بـ "بلحة" لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.

وأكد مسئولو فيوتشر التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد، بصرف النظر عن الشكوى التي تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقي المستحقات.

وحصل النادي على 50 في المائة من صفقة بيع هشام عادل لفيوتشر من خلال الاتصالات الودية بين مسؤولي الناديين، وعقب نهاية الموسم قامت إدارة المحلة بتقديم شكوى رسمية لاتحاد المصري لكرة القدم يوم 29 يوليو الماضي للحفاظ علي حقوق النادي.

Advertisements

غزل المحلة يشكو فيوتشر لإتحاد الكرة 

وأعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم مقدمة ضد نادي فيوتشر حيث يتبقى للنادي المحلاوي 4 ملايين جنيه من انتقال صفقة هشام بلحة إلى فريق فيوتشر.

وانتقل هشام بلحة إلى صفوف فيوتشر قادما من نادي غزل المحلة في صفقة قدرت 8 ملايين جنيه، مقسمة على أربع أقساط ولم يتحصل زعيم الفلاحين سوا على قسطين فقط قدرهم 4 ملايين جنيه.

وخاطب غزل المحلة الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة إدارة فيوتشر في سداد المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عن تواصلهم مع إدارة فريق فيوتشر خلال الشهرين الماضيين لكن دون استجابة.

ويخوض غزل المحلة استعداداته الأخيرة لبداية دوري المحترفين في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

بيراميدز يضم حارس غزل المحلة 

وأنهى نادي بيراميدز صفقة ضم أحمد ميهوب حارس مرمى فريق غزل المحلة الهابط لدوري القسم الثاني  تدعيما لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وانتقل أحمد دعدور حارس مرمى فريق بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم أحمد ميهوب بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكن وقف قيد الابيض منعه من ضم الحارس الشاب.

ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة بعد إنهاء الأمور المالية بين الناديين وحصول النادي السماوي علي استغناء اللاعب. 

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين 

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة
2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين  
16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزل المحلة فيوتشر هشام عادل غزل المحلة يشكو فيوتشر زعيم الفلاحين

مواد متعلقة

أحمد النادري ينضم لتدريبات غزل المحلة بعد غياب 10 أيام

غزل المحلة يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية