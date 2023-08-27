فيوتشر يحدد موعد سداد مستحقات غزل المحلة في صفقة هشام عادل

تلقى مسئولو نادي غزل المحلة اتصالًا هاتفيًا من نظرائهم في نادي فيوتشر، أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل الشهير بـ "بلحة" لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.

وأكد مسئولو فيوتشر التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد، بصرف النظر عن الشكوى التي تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقي المستحقات.

وحصل النادي على 50 في المائة من صفقة بيع هشام عادل لفيوتشر من خلال الاتصالات الودية بين مسؤولي الناديين، وعقب نهاية الموسم قامت إدارة المحلة بتقديم شكوى رسمية لاتحاد المصري لكرة القدم يوم 29 يوليو الماضي للحفاظ علي حقوق النادي.

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غزل المحلة يشكو فيوتشر لإتحاد الكرة

وأعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم مقدمة ضد نادي فيوتشر حيث يتبقى للنادي المحلاوي 4 ملايين جنيه من انتقال صفقة هشام بلحة إلى فريق فيوتشر.

وانتقل هشام بلحة إلى صفوف فيوتشر قادما من نادي غزل المحلة في صفقة قدرت 8 ملايين جنيه، مقسمة على أربع أقساط ولم يتحصل زعيم الفلاحين سوا على قسطين فقط قدرهم 4 ملايين جنيه.

وخاطب غزل المحلة الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة إدارة فيوتشر في سداد المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عن تواصلهم مع إدارة فريق فيوتشر خلال الشهرين الماضيين لكن دون استجابة.

ويخوض غزل المحلة استعداداته الأخيرة لبداية دوري المحترفين في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

بيراميدز يضم حارس غزل المحلة

وأنهى نادي بيراميدز صفقة ضم أحمد ميهوب حارس مرمى فريق غزل المحلة الهابط لدوري القسم الثاني تدعيما لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وانتقل أحمد دعدور حارس مرمى فريق بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم أحمد ميهوب بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكن وقف قيد الابيض منعه من ضم الحارس الشاب.

ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة بعد إنهاء الأمور المالية بين الناديين وحصول النادي السماوي علي استغناء اللاعب.

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة

2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة

13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين

16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس