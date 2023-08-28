الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إعادة محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة بعد قليل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، بجلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بـ «غرفة عمليات رابعة».

 

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

 

 وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين فى "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

 

يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي. 

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعاراليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنابمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطالأوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبارالفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أمن الدولة العليا النيابة العامة رابعة العدوية مجمع محاكم بدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

مواد متعلقة

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بإمبابة

سيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا، المتهمة: ارتديت ملابس نوم لخداع الأمن

النيابة تستمع إلى مالك مطعم بدون ترخيص وبحوزته كمية من الدواجن مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 8 أشخاص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين وبطاريات السيارات بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة سائق سيارة نقل بالتجمع

بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية مع آخر في المطرية

بعد قليل، محاكمة المتهمين في خلية التجمع الإرهابية

الأكثر قراءة

السياحة تعلن شرطا جديدا لتحصيل رسوم برامج العمرة

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

في ذكرى رحيله.. محمد نجيب الرئيس المظلوم.. شارك في حرب فلسطين.. قاد الضباط الأحرار في ثورة يوليو.. وهذا سر وضعه تحت الإقامة الجبرية

كان رايح يصلي الفجر، وفاة معاذ ضحية حادث تصادم بنها

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

سر عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

عاصفة ثلجية تضرب ولاية بافاريا وتسبب أضرارا جسيمة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

استقرار سعر اليورو في البنك المركزي صباح اليوم

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

"الطب" تصل إلى 200 ألف جنيه.. مصاريف جامعة بدر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الخير والرزق والبركة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية