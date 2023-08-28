الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الإثنين، لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي، شمالي سوريا.



وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السوري، باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب، وفقا لـ “سبوتنيك".



وأكد المصدر الأمني السوري أن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

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استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي

بدوره، قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج، اقتصرت على الماديات.



يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد مصدر عسكري سوري، بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.



وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

هروب سجناء من سجن المدينة

أكدت مصادر سورية، أمس الأحد، فرار عدد من السجناء من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الحسكة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى فرض حظر للتجوال لملاحقتهم.

وأشارت مصادر سورية إلى أن عددًا من السجناء فروا من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، مضيفة أنه "قد استنفرت بمحيط سجن الثانوية الصناعية بمدخل الحسكة الجنوبي بعد تنفيذ المحتجزين بالسجن عصيانًا وفرار عدد من إرهابيي داعش"