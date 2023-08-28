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منوعات

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

صاروخ فضائي، فيتو
صاروخ فضائي، فيتو

أجلت وكالة الفضاء اليابانية عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم الاثنين لصاروخ من طراز إتش-2 إيه إلى الفضاء، وفقا لما ذكرته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسئولة عن عملية الإطلاق. 

فقد كان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.

إلغاء قبل 24 دقيقة فقط


وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة للشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (المعروف سابقا باسم تويتر) إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

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وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

مهمة استكشاف القمر


فيما أعلنت الوكالة في بث مباشر على موقع يوتيوب أن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.

ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية "سمارت لاندر لاستكشاف القمر" وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية.

4 دول نجحت في الهبوط على القمر

ولو كانت تمكنت المركبة من الصعود بأمان إلى سطح القمر، فكانت اليابان ستصبح الدولة الخامسة التي تهبط على القمر بعد روسيا والولايات المتحدة واليابان والهند.

فقد انضمت الهند قبل أيام إلى المجموعة بالهبوط التاريخي لمركبتها الجوالة Chandrayaan-3 فى 23 أغسطس الحالي.

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وكالة الفضاء اليابانية صاروخ من طراز إتش شركة ميتسوبيشي القمر موقع التواصل الاجتماعي إكس الرياح

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