الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اليابان: لم نرصد أي نشاط إشعاعي في مياه البحر قرب فوكوشيما

محطة فوكشيما،فيتو
محطة فوكشيما،فيتو

قالت وزارة البيئة اليابانية، اليوم الأحد، إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.

 

وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".

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وقال مسؤول ياباني لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية أمس السبت إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتو على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

وبينما تؤكد اليابان ومنظمات علمية أن المياه آمنة. إلا أن تصريف مياه "فوكوشيما" أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة، ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان.

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