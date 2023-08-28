الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 6 تشكيلات عصابية و360 تاجر مخدرات خلال حملات بالمحافظات

حملات أمنية، فيتو
حملات أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 29 حوادث متنوعة، و34 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و360 تاجر مخدرات بحوزتهم 310 كيلو مواد مخدرة و3 آلاف قرص.

 

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

قصة جريمة طنطا، رجل ينهي حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه.. الابن الناجي الوحيد.. واعترافات صادمة للمتهم

فيما حررت  الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع الأمن العام الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية إدارات البحث الجنائي تشكيلات عصابية حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

مواد متعلقة

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

حبس 40 متهما بتهم حيازة مخدرات وأسلحة في 3 محافظات

القبض على كهربائى تعدى على كلب فى الساحل

ضبط مصنع إستروكس في السلام (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار عماد البناني عن منصب المدير التنفيذي للزمالك بسبب غضب الجماهير

أول تعليق من أحمد سليمان على تعيين عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

محمد فاروق: الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لبحث عودته للأهلي

تفاصيل حفل المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" في الساحل الشمالي

الدبيبة يقرر وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق

نادية مصطفى لـ"فيتو": مهرجان القلعة هو المتنفس الحقيقي للجمهور، لكن ينقصه شيء واحد

استنفار وحظر للتجوال، فرار عناصر لداعش من سجن في الحسكة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حجمها 8 سم، عاصفة برد تضرب ولاية بافاريا وتسبب أضرارا جسيمة (صور)

فاروق الباز يكشف عن قمر تعيش عليه الكائنات الفضائية (فيديو)

بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية