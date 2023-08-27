الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

العثور على جثة عامل
العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى بمنطقة كرداسة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة  كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتولا بوابل من الرصاص  ،وتم تحديد هوية المتوفى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

العثور على جثة عامل  مقتولًا بطلق نارى فى كرداسة 

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات والاستماع إلى أقوال أسرته لمعرفة ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وطلبت تحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.

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