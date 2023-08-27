الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزير الداخلية الفرنسي: لن نسمح بوصول مارين لوبن إلي الحكم

مارين لوبان، فيتو
مارين لوبان، فيتو

يقود وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جهودا  من أجل الوصول إلي حل دون وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الحكم، في حين تظهر طموحاته للانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل متزايد.

مواصلة سعي لوبن إلي السلطة في فرنسا

وقال دارمانان، خلال افتتاح تجمع سياسي في معقله توركوان (شمال) بحضور عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن: "لا يمكن أن ندع لوبن تواصل مسيرتها المحتومة نحو السلطة".

وأثار دارمانان (40 عاما)، الذي يشبّهه كثيرون بالرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي (2007-2012)، جدلا داخل الغالبية بتطرقه صراحة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا من "احتمال كبير" بأن تفوز زعيمة التجمع الوطني فيها.

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وهزم الرئيس إيمانويل ماكرون مارين لوبن مرتين خلال الاستحقاقين الرئاسيين الأخيرين، لكنها تقدمت في انتخابات 2022 وحصلت على 41,5% من الأصوات، مقابل 33,9% في 2017، في حين لا يمكن للرئيس الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.

وقال دارمانان: "نحن هنا للدفاع طبعا عن حصيلة رئيس الجمهورية الذي أنجز الكثير من الأمور.. كما أننا هنا لنقول إن هناك مشكلة، لا يمكن بالطبع أن ندع مارين لوبن تواصل مسيرتها المحتومة نحو السلطة".
وتابع يقول: "في حين أن قسما من الناخبين يحتمي في التصويت الشعبوي، أنا لا أريد أن تتجه الطبقات الكادحة نحو تجمّع يتّسم بالكراهية".
ودعا إلى "العمل أكثر على شرح" حصيلة الرئيس التي وصفها بأنها "جيدة"، غير أنها "غير مفهومة دائما"، والتقرب من مشاغل الناخبين.
وقال: "الناس يطلبون المزيد من الأمن، يطلبون ضبط الهجرة بصورة أفضل، إعادة التأكيد على العلمانية".
وتلقى دارمانان مؤخرا دعما قويا من ساركوزي، الذي ذكره من بين شخصيات قادرة على جمع ناخبين من الوسط إلى اليمين المتطرف.
 

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