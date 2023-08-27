لوريان يضرب ليل برباعية في الدوري الفرنسي

حقق فريق لوريان فوزا كبيرا على ضيفه ليل بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق لوريان فوزه الأول في المسابقة، بعد تعادله سلبيا مع باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، ثم التعادل (1-1) مع نيس، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.

تقدم لوريان عن طريق لوران أبيرجيل في الدقيقة (9)، وبعده بدقيقة أضاف زميله جوليان بونكو الهدف الثاني.

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وفي الدقيقة (55) سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الوحيد، فيما أضاف رومان فايفر الهدف الثالث للوريان، قبل أن يختتم فينسنت أبو جوف الرباعية في الدقيقة (67).

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

خطف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، الأنظار إليه بعد تألقه في بداية الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.

ويتساوى مصطفى محمد مع كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولكل منهما ثلاث أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وأحرز مصطفى ثنائية في تعادل نانت أمام موناكو 3-3 بعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، ليحتل وصافة هدافي البطولة.

وخاض مصطفي محمد 51 مباراة مع نانت الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى.

1- وسام بن يدر لاعب موناكو 4 أهداف

2- تاكومي مينامينو لاعب موناكو 3 أهداف

2- أكور ادامز لاعب مونبلييه 3 أهداف

2- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست 3 أهداف

2- مصطفى محمد لاعب نانت 3 أهداف

2- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف

3- زكريا أبو خلال لاعب تولوز هدفين

3- إبراهيم صلاح لاعب رين هدفين

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه هدفين

3- ديفير ماتشادو لاعب لانس هدفين

3- فيتينيا مارسيليا لاعب هدفين

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