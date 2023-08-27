الدوري الفرنسي، فوز ريمس وستراسبورج وميتز

فاز فريق ريمس على مضيفه مونبيليه بنتيجة 3 /1، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ريمس عن طريق يونس عبد الحميد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف تيدي تيوما الهدف الثاني في الدقيقة 41، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الأردني موسى التعمري هدف تقليص الفارق لفريق مونبيليه، غير أن تيوما عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56، فيما أهدر زميله عمر دياكاتي ضربة جزاء كانت كفيلة بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 64.

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ورفع ريمس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مونبيليه عند 4 نقاط في المركز التاسع.

فوز ستراسبورج على تولوز

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز ستراسبورج على تولوز 2 /0.

وتقدم ستراسبورج عن طريق إيمانويل إيميجا في الدقيقة 52، قبل أن يضيف جان ريسنير بلجارد الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع ستراسبورج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز العاشر.

انتصار ميتز على كليرمون

وتغلب ميتز على مضيفه كليرمون 1 /0.

وسجل جيورجيس ميكاوتادزي هدف المباراة الوحيد لميتز في الدقيقة 69.

ورفع ميتز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يحتل كليرمون المركز العشرين والأخير دون رصيد من النقاط.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

خطف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، الأنظار إليه بعد تألقه في بداية الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.

ويتساوى مصطفى محمد مع كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولكل منهما ثلاث أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وأحرز مصطفى ثنائية في تعادل نانت أمام موناكو 3-3 بعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، ليحتل وصافة هدافي البطولة.

وخاض مصطفي محمد 51 مباراة مع نانت الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى.

1- وسام بن يدر لاعب موناكو 4 أهداف

2- تاكومي مينامينو لاعب موناكو 3 أهداف

2- أكور ادامز لاعب مونبلييه 3 أهداف

2- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست 3 أهداف

2- مصطفى محمد لاعب نانت 3 أهداف

2- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف

3- زكريا أبو خلال لاعب تولوز هدفين

3- إبراهيم صلاح لاعب رين هدفين

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه هدفين

3- ديفير ماتشادو لاعب لانس هدفين

3- فيتينيا مارسيليا لاعب هدفين