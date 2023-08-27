الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الفرنسي، لوهافر بـ 10 لاعبين يتعادل مع رين 2/2

لوهافر ورين، فيتو
لوهافر ورين، فيتو

نجح فريق لوهافر وبعشرة لاعبين في تحقيق التعادل 2 /2 مع مضيفه رين، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين بهدفين حملا توقيع لودوفيتش بلاس في الدقيقة العاشرة وكريستوفر ووه في الدقيقة 24.

ورد لوهافر بهدف في الدقيقة 40 عن طريق نبيل عليوي لكن الفريق الضيف أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد صامويل جراندسير في الدقيقة 62.

ورغم النقص العددي أحرز نبيل عليوي الهدف الثاني له ولفريق لوهافر في الدقيقة 70.

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التعادل رفع رصيد رين إلى خمس نقاط في المركز الخامس، فيما رفع لوهافر رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 

خطف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، الأنظار إليه بعد تألقه في بداية الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.

ويتساوى مصطفى محمد مع كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ولكل منهما ثلاث أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وأحرز مصطفى ثنائية في تعادل نانت أمام موناكو 3-3 بعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، ليحتل وصافة هدافي البطولة.

وخاض مصطفي محمد 51 مباراة مع نانت الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى.

1- وسام بن يدر لاعب موناكو 4 أهداف
2- تاكومي مينامينو لاعب موناكو 3 أهداف
2- أكور ادامز لاعب مونبلييه 3 أهداف
2- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست 3 أهداف
2- مصطفى محمد لاعب نانت 3 أهداف 
2- كيليان مبابي  لاعب باريس سان جيرمان 3 أهداف
3- زكريا أبو خلال لاعب تولوز هدفين
3- إبراهيم صلاح لاعب رين هدفين
3- موسى التعمري لاعب مونبلييه هدفين
3- ديفير ماتشادو لاعب لانس هدفين
3- فيتينيا مارسيليا لاعب هدفين

بتوقيع مبابي، باريس سان جيرمان يهزم لانس بثلاثية في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد يسجل ثنائية في تعادل نانت مع موناكو بالدوري الفرنسي

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رين لوهافر الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي لكرة القدم نبيل عليوي

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