الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة السطو المسلح على شقة أجنبي فى الهرم

حبس المتهمين،فيتو
حبس المتهمين،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالسطو المسلح على  شقة أجنبى وإصابته وزوجته فى الهرم.

 

سرقة شقة فى الهرم 

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية مصاب بجرح قطعي بالرأس، وزوجته) حيث قرر أنه أثناء تواجده وزوجته بالشقة سكنهما قامت إحدى الفتيات بالطرق على باب الشقة ولدى قيامه بفتحه فوجئ بشخصين مجهولين يرتديان كمامة وكان بصحبتها وقاموا بالدلوف للشقة وبحوزتهم 2 ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته وأوثقوه وزوجته واستولوا على حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالي - عملات أجنبية - جواز السفر الخاص بها) وكذا (مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة - 4 ساعات يد - كاميرا ديجتال - ميزان حساس - بعض المتعلقات) ولاذوا بالفرار.

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و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم نجل شقيق المُبلغ "يحمل جنسية إحدى الدول").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة الأهرام مديرية أمن الجيزة قطاع الأمن العام الهرم سرقة شقة فى الهرم

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