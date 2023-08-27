جوارديولا يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

نجح الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في تحقيق رقم تاريخي، بعد فوز فريقه بصعوبة على مضيفه شيفيلد يونايتد (2-1) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي على وشك أن يفقد نقطتين بعد تسجيل جايدن بوجلي هدف التعادل لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 85، لكن لاعب الوسط الإسباني رودري، أحرز هدف الفوز بعدها بثلاث دقائق.

وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن هذا الفوز يحمل الرقم 200 لفريق مانشستر سيتي، في عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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وأضافت الشبكة، أن جوارديولا بهذا الفوز، بات أسرع مدرب في تاريخ البريميرليج، يصل إلى الانتصار رقم 200 (269 مباراة).

وغاب جوارديولا عن المباراة أمام شيفيلد يونايتد، بسبب إجرائه عملية جراحية لعلاج مشكلة في ظهره، ومن المتوقع عودته إلى الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي بهذا الفوز، انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط.

رقم هالاند المميز

سجل النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2-1، اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، وتعادل بوجلي لفريق شيفيلد في الدقيقة 85، وأضاف رودري الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 88.

وبذلك فقد سجل هالاند ضد 18 من أصل 21 نادي لعب ضدهم إيرلينج في البريميرليج، وتبقى فقط ثـلاث أندية لم يسجل في مرماهم النجم النرويجي وهم، برينتفورد وتشيلسي وليفربول.