الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يكشف طريقة إدارة جوارديولا مباريات الفريق من منزله

بيب جوارديولا مدرب
بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فيتو

مانشستر سيتي، كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لبيب جوارديولا بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير بسبب مشكلة في الظهر، مؤكدا أن الجراحة كانت ناجحة، وأن تعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت.

وسيتولى خوانما ليلو قيادة مانشستر سيتي في مباراتي شيفيلد يونايتد وفولهام يومي 27 أغسطس و2 سبتمبر بالجولة الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليلو في مؤتمر صحفي: “جراحة بيب جوارديولا كانت ناجحة، وتعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت، أنا سعيد برؤيته يتعافى بالشكل الصحيح”.

Advertisements

وفجر مدرب مانشستر سيتي مفاجأة بأن جوارديولا سياسهم في إدارة مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد وفولهام من منزله قائلا: "الاتصال سيكون مستمرا، بيب يراقب شيفيلد الآن، المهم هو صحته، هذا لا يمنعه من أن يكون على طبيعته، إنه يركز بشكل كامل على المباراة، جوارديولا سيكون على اتصال معنا أثناء المباراة عن طريق الهاتف، ورغم أنه ليس معنا لكن ما سيقوله سيحدث".

كما علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد خوانما في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بدلًا من المدرب الإسباني الذي أجرى جراحة مؤخرًا، حيث علق على أنباء انتقال كالفن فيليبس إلى ليفربول قائلا: "هذا سؤال يتعلق بجزء آخر من النادي ولا أستطيع الإجابة عليه، لا أستطيع المساعدة".

وحول موقف برناردو سيلفا من مواجهة شيفيلد يونايتد، قال مدرب مانشستر سيتي: "برناردو هو نوع اللاعب الذي، لكي تنظر إلى أهميته، عليك أن تنظر إلى ماضيه، من الواضح أن أهمية برناردو يمكن رؤيتها في هذا النادي، لقد تدرب بشكل طبيعي، أعتقد أنه في وضع جيد".

وعن الوافد الجديد جيرمي دوكو وجاهزيته للظهور الأول مع مانشستر سيتي، أفاد: "الفريق في مستوى جيد، لقد رأيته (دوكو)، لديه صفات محددة يمكنه بالتأكيد المساعدة في تحسين الفريق".

من ناحية أخرى، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انضمام الموهبة البلجيكية دوكو قادما من فريق رين الفرنسي في عقد يمتد لخمس أعوام حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2028.

وبلغت قيمة الصفقة 65 مليون يورو لصالح الفريق الفرنسي، وحسم الفريق الإنجليزي الصفقة بعد صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء قرار التعاقد مع اللاعب بأوامر من بيب جوارديولا مدير فني الفريق الإنجليزي.

 

بيرناردو يجدد تعاقده مع السيتي 

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في العقد الجديد، الذي وقعه، البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، مع فريقه مانشستر سيتي.

وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن العقد الجديد الذي وقعه برناردو سيلفا، يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن تجديد عقد نجمه البرتغالي حتى صيف 2026.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البند يتشابه مع الذي استغله باريس سان جيرمان لضم عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم برناردو سيلفا كثيرا بالرحيل عن مانشستر سيتي طوال الصيف الجاري، حيث كان محط أنظار ناديي برشلونة وبي إس جي.

بعد خضوعه لجراحة، الكشف عن بديل جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي

مدرب مانشستر سيتي يعلق على أنباء اقتراب لاعبه من ليفربول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مانشستر سيتي بيب جوارديولا خوانما ليلو الدوري الانجليزي شيفيلد يونايتد فولهام

مواد متعلقة

مدرب مانشستر سيتي يعلق على أنباء اقتراب لاعبه من ليفربول

بعد خضوعه لجراحة، الكشف عن بديل جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

غدا نظر دعوى تطالب بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

حبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

تعليمات وإرشادات مهمة للطلاب العائدين من الخارج بشأن امتحان تحديد المستوى

Advertisements

منوعات

المزيد

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

المزيد

انفوجراف

3 أعراض للإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية