مانشستر سيتي يكشف طريقة إدارة جوارديولا مباريات الفريق من منزله

مانشستر سيتي، كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لبيب جوارديولا بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير بسبب مشكلة في الظهر، مؤكدا أن الجراحة كانت ناجحة، وأن تعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت.

وسيتولى خوانما ليلو قيادة مانشستر سيتي في مباراتي شيفيلد يونايتد وفولهام يومي 27 أغسطس و2 سبتمبر بالجولة الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليلو في مؤتمر صحفي: “جراحة بيب جوارديولا كانت ناجحة، وتعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت، أنا سعيد برؤيته يتعافى بالشكل الصحيح”.

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وفجر مدرب مانشستر سيتي مفاجأة بأن جوارديولا سياسهم في إدارة مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد وفولهام من منزله قائلا: "الاتصال سيكون مستمرا، بيب يراقب شيفيلد الآن، المهم هو صحته، هذا لا يمنعه من أن يكون على طبيعته، إنه يركز بشكل كامل على المباراة، جوارديولا سيكون على اتصال معنا أثناء المباراة عن طريق الهاتف، ورغم أنه ليس معنا لكن ما سيقوله سيحدث".

كما علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد خوانما في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بدلًا من المدرب الإسباني الذي أجرى جراحة مؤخرًا، حيث علق على أنباء انتقال كالفن فيليبس إلى ليفربول قائلا: "هذا سؤال يتعلق بجزء آخر من النادي ولا أستطيع الإجابة عليه، لا أستطيع المساعدة".

وحول موقف برناردو سيلفا من مواجهة شيفيلد يونايتد، قال مدرب مانشستر سيتي: "برناردو هو نوع اللاعب الذي، لكي تنظر إلى أهميته، عليك أن تنظر إلى ماضيه، من الواضح أن أهمية برناردو يمكن رؤيتها في هذا النادي، لقد تدرب بشكل طبيعي، أعتقد أنه في وضع جيد".

وعن الوافد الجديد جيرمي دوكو وجاهزيته للظهور الأول مع مانشستر سيتي، أفاد: "الفريق في مستوى جيد، لقد رأيته (دوكو)، لديه صفات محددة يمكنه بالتأكيد المساعدة في تحسين الفريق".

من ناحية أخرى، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انضمام الموهبة البلجيكية دوكو قادما من فريق رين الفرنسي في عقد يمتد لخمس أعوام حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2028.

وبلغت قيمة الصفقة 65 مليون يورو لصالح الفريق الفرنسي، وحسم الفريق الإنجليزي الصفقة بعد صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء قرار التعاقد مع اللاعب بأوامر من بيب جوارديولا مدير فني الفريق الإنجليزي.

بيرناردو يجدد تعاقده مع السيتي

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في العقد الجديد، الذي وقعه، البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، مع فريقه مانشستر سيتي.

وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن العقد الجديد الذي وقعه برناردو سيلفا، يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن تجديد عقد نجمه البرتغالي حتى صيف 2026.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البند يتشابه مع الذي استغله باريس سان جيرمان لضم عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم برناردو سيلفا كثيرا بالرحيل عن مانشستر سيتي طوال الصيف الجاري، حيث كان محط أنظار ناديي برشلونة وبي إس جي.