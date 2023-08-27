مقاتلة روسية تتصدى لطائرة أمريكية فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية اليوم الأحد طائرة استطلاع أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود.

ووفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سو 30" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة ومنعتها من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

انتهاك المجال الجوي الروسي

وتابع بيان الدفاع الروسية: إنه "في 27 أغسطس 2023، تم اكتشاف هدف جوي يقترب من حدود دولة روسيا بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسي فوق البحر الأسود".



وأكمل بيان وزارة الدفاع الروسية: "من أجل اكتشاف الهدف حلقت مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع دون طيار من طراز "إم كيو-9 إيه" تابعة للقوات الجوية الأمريكية".

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ولفت البيان إلى أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية، قامت طائرة الاستطلاع الأجنبية دون طيار بالدوران على شكل حرف U مبتعدة عن حدود الدولة الروسية".



مشيرا إلى أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها، ولم يُسمح بانتهاك حدود الدولة الروسية.



وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

اعتراض طائرة حربية نرويجية

ويوم الأربعاء الماضي اعترضت مقاتلة روسية طائرة حربية نرويجية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-29" اعترضت طائرة حربية نرويجية أثناء اقترابها من الحدود فوق بحر بارنيتس.



تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود



وأوضحت الوزارة في بيان أن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت فوق مياه بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "ميج-29"، تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.



وأشارت إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي الذي تبين أنه طائرة نرويجية من طراز "R-8A Poseidon"، وتم منعها من انتهاك المجال الجوي الروسي وإجبارها على الابتعاد.

