مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية نرويجية انتهكت المجال الجوي

اعترضت مقاتلة روسية طائرة حربية نرويجية، اليوم الأربعاء، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-29" اعترضت طائرة حربية نرويجية أثناء اقترابها من الحدود فوق بحر بارنيتس.

تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود

وأوضحت الوزارة في بيان أن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت فوق مياه بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "ميج-29"، تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

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وأشارت إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي الذي تبين أنه طائرة نرويجية من طراز "R-8A Poseidon"، وتم منعها من انتهاك المجال الجوي الروسي وإجبارها على الابتعاد.

اعتراض طائرة حربية نرويجية

وقبل أيام، أعلنت روسيا أنها اعترضت طائرة حربية نرويجية كانت تقترب من حدودها فوق بحر بارنتس في المحيط المتجمد الشمالي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الجيش الروسي أرسل مقاتلة لاعتراض طائرة نرويجية من طراز بوينج بي-8ايه بوسيدون مخصصة للدوريات البحرية، مشيرة إلى أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرة العسكرية النرويجية أدراجها.

القوات الجوية الدنماركية

جاء الإعلان الروسي هذا بعد ساعات من إعلان هولندا بأن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين، وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار سلاح الجو الملكي الهولندي، في بيان، إلى أن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي.