الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

البورصة تتخطى قمتها التاريخية، وتربح 17 مليار جنيه

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذى حققته فى أبريل 2018, وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49%  عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66%  عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13%  عند مستوى 5505 نقطة.

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تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 5455 نقطة. 

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تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 18133 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

تعاملات منتصف الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة. 

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