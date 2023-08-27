الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الشرطة البريطانية ترصد 63 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن امرأة عربية

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

خصصت الشرطة البريطانية مكافأة مالية كبيرة قدرها 63 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات عن امرأة عربية تدعي "هدير العنزي" بعد اختفائها في ظروف غامضة منذ 2019.

 

الشرطة البريطانية تبحث عن سيدة عربية 

وتجدر الإشارة  إلى أن هدير العنزي، تبلغ من العمر 26 عاما، والتي جاءت إلى بريطانيا في عام 2018 كلاجئة من الكويت عبر اليونان.

الشرطة البريطانية، فيتو 

وكشفت تقارير إعلامية، أن الشرطة البريطانية تعتقد أن  هدير العنزي قُتلت بسبب علاقتها غير الشرعية برجل ليس والد طفلتها.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان لها أمس السبت، عن مكافأة مالية قدرها 63 ألف دولار أمريكي لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اكتشاف جثة العنزي، وتعهدت الشرطة بمعاقبة  القاتل المحتمل. 

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هدير العنزي، فيتو 

وتتعامل السلطات البريطانية بجدية مع نظرية مقتلها بسبب إهانة مجتمعها، على الرغم من نفي عائلتها.

وتلقت شرطة مانشستر الكبرى في عام 2019 بلاغا من مخيم للاجئين في اليونان باختفائها، وتم تعقب طفلتها لفترة وجيزة في لندن، لكن لم يتم العثور على العنزي.

وفي السياق ذاته ذكرت ليز هوبكنسون كبيرة المفتشين: "أود أن أقول إنه إذا قُتلت هدير فإن ذلك على يد شخص معروف لها أو على يد شخص مرتبط بها".

وتابعت ليز هوبكنسون: "إذا كانت هذه جريمة قتل، فهناك شخص ما على استعداد لقتل امرأة شابة وأم لفتاة صغيرة، دون تردد، وهذا بالنسبة لي هو شخص ليس لديه أي اهتمام بالناس أو الحياة".

وتم دحض الفرضية القائلة بأنها قُتلت من قبل والديها بسبب تشويه ثقافتها، حيث ورد أنهما أبلغا الشرطة بأنهما كانا سيعرفان ما إذا كانت ابنتهما في ورطة.

لكن الشرطة تقول إن النظريات الأخرى، بما في ذلك فكرة أنها تخلت عن ابنتها وعادت إلى اليونان، لا أساس لها من الصحة.

وعلى مدار 4 سنوات، تحدثت الشرطة مع أكثر من 20 فردا من عائلة العنزي في اليونان والسويد في محاولة لمعرفة ما حدث لها. ومن المفهوم أن زواجها قد انتهى قبل قدومها إلى المملكة المتحدة.

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