الخميس 24 أغسطس 2023
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منوعات

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

الأمير هاري، فيتو
الأمير هاري، فيتو

يعود الأمير هاري إلى المملكة المتحدة للمشاركة في حفل توزيع جوائز "ويلتشايلد"، المخصص لتكريم إنجازات وصمود الأطفال المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، غير أنه لا يخطط لرؤية الملك تشارلز أو الأمير ويليام، ولن تنضم إليه ميغان ماركل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحفل سيقام قبل يوم واحد من الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر، ورغم أن هذا الوقت كان مناسبًا لأفراد العائلة لتصفية الخلافات في ظل ذكرى الملكة، إلا أن العلاقات بين هاري وشقيقه ووالده لا تزال متوترة، وفي أدنى حدودها.

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الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث

وأضافت الصحيفة، أنه ‏في ظل انقسامات العائلة وتصاعد التوترات، لم يكن هناك تجمعات عائلية مخطط لها علنيًا أو خاصة للاحتفال بذكرى وفاة الملكة إليزابيث، التي رحلت في العام الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.

و‏يتوقع أن يقضي الملك والملكة الصيف في التأمل الخاص بمناسبة هذه الذكرى في قلعة بالمورال، حيث يعقدون فيها إقامتهما التقليدية خلال فصل الصيف.

بدوره، سيشارك الأمير أندرو أيضًا في الحدث بصحبة بناته في المقر الاسكتلندي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أفراد العائلة الآخرون سيزورون القلعة.

من ناحية أخرى، سيغادر الأمير هاري إلى دوسلدورف لحضور ألعاب "إنفيكتوس" الرياضية التي تنطلق بعد عدة أيام، وكذلك لن تتوقف دوقة ساسكس، ميغان ماركل، في المملكة المتحدة خلال طريقها إلى ألعاب "إنفيكتوس"، بل ستسافر مباشرة إلى ألمانيا من ولاية كاليفورنيا.

 

الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة البريطانية

وصرح مصدر داخلي لصحيفة "ميرور" حول زيارة الأمير هاري السريعة للمملكة المتحدة، قائلًا: "على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يقترحون أنه من الجيد أن يصحح أفراد العائلة خلافاتهم، ربما تكون هذه فرصة لذلك في ذكرى الملكة المتوفاة، إلا أن الأمور ما زالت بعيدة عن ذلك تمامًا".

وشن الأمير هاري، دوق ساسكس، هجومًا لاذعًا على العائلة الملكية البريطانية، متهمًا قصر باكنجهام بتسريب محادثاته الخاصة مع أسرته، وخططه للانتقال للعيش في الولايات المتحدة لوسائل الإعلام.

وهاجم الأمير هاري العائلة المالكة، في ديسمبر 2022، وفي إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل "نتفليكس" الوثائقي عنهما، حيث قال الأمير هاري وزوجته ميجان إنهما "رُميا للذئاب"، متهمين الأسرة المالكة بـ"الكذب من أجل حماية" ولي العهد الأمير ويليام.

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