تسببت في ترحيل المهاجرين من بريطانيا، اكتشاف سر البكتيريا الغامضة

كشفت قناة Sky News عن سر البكتيريا التي تسببت في ترحيل المهاجرين من بريطانيا.

وأوضحت أن بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة التي تسببت في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عن بارجة Bibby Stockholm في بريطانيا، تم العثور عليها بمكاتب حكومية بريطانية.

العثور على البكتيريا في صنابير المياه

وتؤكد البيانات التي تلقاها الحزب الديمقراطي الليبرالي أن "بكتيريا الليجيونيلا تم العثور عليها أيضا في صنابير المياه في مكاتب الضرائب والجمارك في مدينة ليفربول".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن سلطات البلاد رحّلت المهاجرين من بارجة "Bibby Stockholm" بعد عدة أيام بسبب اكتشاف بكتيريا خطيرة في الماء على متن السفينة.

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نتائج تحاليل الماء أصبحت معروفة

وقد اتضح أن نتائج تحاليل الماء أصبحت معروفة في يوم إسكان المهاجرين في البارجة لكن السلطات لم تتمكن من إعادة نقلهم إلا بعد 4 أيام.

من جانبه، أشار وزير الصحة البريطاني ستيف باركلاي، إلى ضرورة إعادة المهاجرين إلى السفينة، لأن إقامتهم في الفنادق أمر مكلف للغاية.

داء الفيالقة والالتهاب الرئوي المتأخر

وقد تسبب بكتيريا الليجيونيلا عند استنشاقها، داء الفيالقة وترافق المرض أعراض الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي المتأخر.

وليس هناك لقاح ضد داء الفيالقة، لكن التشخيص المبكر والعلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن يقلل من شدة المرض ومضاعفاته.