الجمعة 25 أغسطس 2023
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انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

حادث انقلاب شاحنة
حادث انقلاب شاحنة تحمل سيارات فاخرة، فيتو

وقع حادث مأساوي اليوم الجمعة في بريطانيا، وذلك بعدما انقلبت شاحنة كبيرة تحمل 9 أنواع من السيارات الفاخرة في العالم وهي من طراز أستون مارتن ولامبورجيني على طريق سريع.


وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها، أن الشرطة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث في منطقة كينت وبالفحص تبين أن سائق الشاحنة أصيب إصابات طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو، أرفقته الصحيفة البريطانية مع التقرير، العديد من السيارات الفاخرة، بما في ذلك تلك المصنعة من قبل شركات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورغيني، على جانبها بجوار الناقلة التي ظهرت منقلبة على الطريق. وقد أغلقت الشرطة الطريق لحين سحب السيارات المتضررة.

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ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها.

 

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