الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 8 - 2023

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم ، يشهد اليوم الأحد، 27 - 8 - 2023، إقامة العديد من المباريات والذي يشهد العديد من المواجهات المرتقبة أهمها بطولة تنتظر نادي الزمالك.

وتشهد مباريات الأحد مواجهات مميزة من بينها قمة للزمالك في البطولة العربية لكرة اليد، والمباراة النهائية أمام الكويت الكويتي.

في بطولة الدوري الإنجليزي سيكون محمد صلاح على موعد مع مواجهة نيوكاسل يونايتد.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي

الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب برامول لين

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نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت جيمس بارك


مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال ضد برشلونة

الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب لا سيراميكا

 

كأس العالم لكرة السلة

الجبل الأسود "مونتينجرو" ضد مصر

الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهرا، في صالة أوف أسيا أرينا

 

البطولة العربية لليد

الزمالك ضد الكويت الكويتي

في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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