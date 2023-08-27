إنجاز جديد لمبابي مع باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي، واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تألقه ومعدله التهديفي البارز تحت قيادة المدرب الجديد، لويس إنريكي.

ورفع كيليان رصيده إلى 3 أهداف في الليج وان، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل مع تولوز (1-1) في الجولة الماضية.

وسلطت شبكة أوبتا الضوء على إنجاز رقمي جديد، لقائد منتخب فرنسا في مسيرته مع الفريق الباريسي.

ارتفاع مساهمة كيليان مبابي

وذكرت أنه بهذين الهدفين، ارتفعت مساهمة كيليان مبابي إلى 301 هدف مع سان جيرمان في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وأوضحت أن مبابي سجل 215 هدفا، إضافة إلى 86 تمريرة حاسمة في 7 مواسم بالقميص الباريسي.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد النجم الباريسي في 30 يونيو، ولم يحسم قراره النهائي بعد في ظل تكهنات باتفاقه على الانتقال إلى ريال مدريد مجانا بعد عام.

وفاز فريق باريس سان جيرمان على فريق لانس في المباراة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

أحداث الشوط الأول

وقف دفاع فريق لانس ند بند أمام هجوم فريق باريس سان جيرمان القوي في كل الكرات حيث منع الدفاع وحارس مرمى الفريق الكثير من الهجمات الخطيرة للفريق الباريسي الذي أهدر العديد من الفرص والتركيز لم يحالف هجومه، وكان مبابي قريب جدا من خطف هدف الفريق الأول لولا العارضة.

خطف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الاول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية.

وسجل مبابي هدفين في شباك لانس، في الدقيقتين 52 و90 ليساهم في فوز فريقه بثلاثية لهدف.

وأحرز هدف لانس الوحيد جيلافوجوي في الدقيقة 5+90.

وجاء تشكيل باريس على النحو التالي:

أعلن المدير الفني الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، هيرنانديز

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيرير ا

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، اسينسيو

مبابي يطلب بقاء فيراتي

تسيطر حالة من الجدل على مصير الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، داخل حديقة الأمراء.

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وكان مسئولو باريس سان جيرمان قد اجتمعوا مع فيراتي ونيمار قبل عدة أسابيع، لإبلاغ الثنائي بأنهما خارج حسابات الفريق، ويجب عليهما إيجاد فريق جديد.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن كيليان مبابي نجم باريس، لا يعارض بقاء فيراتي مع الفريق الباريسي في الموسم الحالي.

وكشفت: "خلال حفل أقيم بنهاية الموسم الماضي في كان، تحدث مبابي مع فيراتي وأبلغه بأنه يريد البقاء مع باريس لموسم آخر، وطالب اللاعب الإيطالي بأن يستمر أيضًا معه في حديقة الأمراء".

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وجاء ذلك عكس موقف مبابي من نيمار، الذي ذكرت العديد من التقارير، أن النجم الفرنسي ضغط على الإدارة، من أجل بيع اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماركو فيراتي يميل بالفعل للبقاء مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ديشامب يكشف حقيقة أنانية مبابي

نفى ديديه ديشامب تدخله في قضية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب رفض اللاعب لتجديد عقده.

وقال ديشامب فى تصريحات لـ ليكيب الفرنسية: "لا شك أن الوضع كان معقدًا، ولكن الآن أصبح طبيعيًا، والأمر بات رائعا".

وأضاف: "لم أتدخل مطلقا في قضية كيليان، هذا ليس دوري، ولكن أتحدث معه مثلما أفعل ذلك مع اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "كيليان ليس أنانيًا، وهو لاعب يساعد الفريق وقادر على صناعة الفارق".