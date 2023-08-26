مران تكتيكي لبيراميدز في معسكر تركيا (صور)

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الثالث اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة.

مران تكتيكي لبيراميدز في معسكر تركيا

وجاء المران الذي أقيم مساء على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة حيث استمر لقرابة ساعتين واشتمل على وحدات بدنية خفيفة مع تدريبات خططية بالكرة وتقسيمة بطول الملعب أشرف عليها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

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وسبق وخاض الفريق مرانا صباحيا في على الملعب الفرعي والذي تركز بالكامل على تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

يذكر أن بيراميدز يخوض مباراته الودية الأولى مساء الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا حيث يلتقي مع فريق ليماسول القبرصي.

بيراميدز يلتقي ليماسول تي جي القبرصي وديا

يخوض فريق نادي بيراميدز أول مبارياته الودية في معسكر تركيا يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق ليماسول تي جي القبرصي، الذي يقيم معسكره حاليا هو الآخر بنفس مكان إقامة معسكر بيراميدز في تركيا.

ويخوض فريق بيراميدز معسكره الإعدادي في مدينة أنطاليا التركية تحضيرا للموسم الجديد ويستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز ٤ مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام ٢٩ و٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم ٧ سبتمبر.

ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مران بدني صباحي قوي لبيراميدز في معسكر تركيا

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

وجاء المران الذي أقيم صباحا على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة حيث لقرابة ساعتين واشتمل على وحدات بدنية قوية لرفع معدلات اللياقة، وكذلك تدريبات بالكرة لتنفيذ بعض الوحدات التي أشرف عليها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويخوض الفريق مرانا ثانيا في السادسة من مساء اليوم على الملعب الفرعي والذي سيتركز بالكامل على تدريبات الكرة وتنفيذ بعض الجمل والوحدات الخططية.

بعثة بيراميدز تصل تركيا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى تركيا امس الجمعة من أجل خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

معسكر بيراميدز بتركيا

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا للسفر إلى تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

فحص طبي شامل للاعبي بيراميدز استعدادا لدوري الأبطال

وخضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع.

جدو ينضم لجهاز بيراميدز

وانضم محمد ناجي جدو للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

بيراميدز يواجه الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق نادي الجيش الرواندي إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.