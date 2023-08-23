الصفقات الجديدة تشعل صراع خط الوسط في بيراميدز.. 16 لاعبا يتنافسون على 5 مراكز.. ووفرة عددية تثير حيرة باتشيكو

نجح نادي بيراميدز في إبرام عدد من الصفقات الجديدة القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الغريب كان التركيز على ضم عدد كبير من لاعبي الوسط.

صفقات بيراميدز في الانتقالات الصيفية

وضم نادي بيراميدز 7 صفقات بالتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي نهائيا بعدما كان معارا في الموسم الماضي، وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر في صفقة انتقال حر، كما ضم ثلاثي فريق فيوتشر مهند لاشين ورضا بوبو ومحمود مرعي بما يقرب من 120 مليون جنيه والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني.

صراع خط الوسط ببيراميدز

وضم بيراميدز أكثر من صفقة بخط الوسط الملعب تتمثل في مهند لاشين ومحمد رضا بوبو من فيوتشر وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه من الزمالك، إضافة إلى استمرار مصطفى فتحي بعد شرائه بشكل نهائي وهو ما يشعل الصراع في وجود لاعبي الوسط البوركيني بلاتي توريه والمغربي وليد الكرتي وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمود دونجا ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وصامويل أوجو ومحمود صابر.

16 لاعبا وسط في قائمة بيراميدز بالموسم الجديد

ويمتلك نادي بيراميدز في قائمته للموسم الجديد 16 لاعبا في خط الوسط، يمكنهم اللعب في مراكز خط الوسط المدافع وصانع الألعاب والجناحين، حيث سيتنافس لـ16 لاعبا وهم أحمد فتحي، وليد الكرتي، بلاتي توريه، سيف جعفر، محمود دونجا، مهند لاشين، أحمد توفيق، إسلام عيسى، صامويل أوجو، عبد الله السعيد، محمود صابر، محمد صادق، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، يوسف أسامة نبيه، إبراهيم عادل، على 5 مراكز فقط في تشكيل بيراميدز الأساسي، بوجود جناحين وصانع ألعاب ولاعبين في خط الوسط المدافع.

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ويضع هؤلاء النجوم باتشيكو المدير الفني للفريق في حيرة شديدة حول كيفية توظيف هؤلاء اللاعبين بشكل يخدم الفريق والاستعانة بهم بشكل أساسي بالموسم القادم.

وتأتي مشاركة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا سببا في الاستعانة بهذا العدد من اللاعبين بخط الوسط مع المشاركة بالبطولات المحلية الثلاث الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة.



فحص طبي شامل للاعبي بيراميدز استعدادا لدوري الأبطال

وخضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع

جدو ينضم لجهاز بيراميدز

وانضم محمد ناجي جدو للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

وتواجد جدو في تدريب فريق نادي بيراميدز والذي جرى صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها الفريق للموسم الجديد وقبل مشاركة أولى منتصف الشهر المقبل في دوري أبطال أفريقيا، واجتمع مع الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، قبل أن ينضم للتدريبات مع الجهاز الفني.

بيراميدز يعلن التجديد لأحمد فتحي

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي في إطار في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة، والإبقاء على العناصر المهمة بالفريق وأصحاب الخبرة.

ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية لبيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

أول تعليق لأحمد فتحي بعد التجديد لبيراميدز

علق أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز على التجديد له والاستمرار بصفوف الفريق السماوي عبر فيديو تم بثه من على سفح الأهرامات.

ووصف نادي بيراميدز أحمد فتحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"التاريخ مكمل يبني تاريخ.. أحمد فتحي مستمر مع بيراميدز".

وجاء تعليق أحمد فتحي من على سفح الأهرامات: “التاريخ متقدرش تغيره..لكن بخطوات مدروسة تقدر تحدد طموحاتك.. عشان التاريخ بيتبني هنا.. أنا مكمل في بيراميدز”.

بيراميدز يعلن ضم بوبو

وأعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

بيراميدز يضم رسميا محمود مرعي

وأعلن نادي بيراميدز رسميا حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يضم مهند لاشين

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع مهند لاشين قادما من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الخامسة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة "مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند".

بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

وكان قد أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وفيستون مايلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وكان قد أعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

بيراميدز يضم أمو المقاصة

وأنهى نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع محمد عادل "أمو" لاعب فريق مصر المقاصة أحد أندية دوري المحترفين تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ محمد عادل 24 عاما ويجيد اللعب في مركز الظهير والجناح الأيمن بجانب دور الارتكاز الدفاعي.

وشارك محمد عادل مع المقاصة في الموسم قبل الماضي بالدوري الممتاز قبل هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز عن ضم أمو رسميا خلال الأيام القادمة.