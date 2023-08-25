بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا (صور)

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا، استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة.

بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا، فيتو

بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا

وجاء المران قويا استمر لقرابة ساعة ونصف على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة وسط هطول خفيف للأمطار.

بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا، فيتو

وأظهر اللاعبون قوة كبيرة في التدريب وجاهزية للمرحلة المقبلة، حيث تقرر أن يرفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من السبت بحيث يتدرب الفريق صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية.

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بعثة بيراميدز تصل تركيا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى تركيا من أجل خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا، فيتو

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا للسفر إلى تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا، فيتو

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه في إطار خطة الإدارة التنفيذية ودعمها لفريق الكرة الأول الذي يستعد للموسم الجديد وتنفيذ خطة إعداد مثالية، قرر النادي خوض الفريق لمعسكر إعداد في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الرياضي أن الفريق سينظم معسكره في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر المقبل.

وأشار المدير الرياضي إلى أن المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد حيث ستقام التدريبات بشكل مكثف طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وجهازه المعاون، على أن يتخلله عدة مباريات ودية مع أندية تركية جاري الاتفاق على أطرافها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بيراميدز عاد للتدريبات منذ منتصف شهر أغسطس الجاري بتدريبات مكثفة صباحا ومساء تحضيرا للموسم الجديد الذي يتخلله خوض الفريق لعدد كبير من البطولات والبداية منتصف شهر سبتمبر المقبل لمواجهة المتأهل من الجيش الرواندي وجادياكا الصومالي في إطار دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق نادي الجيش الرواندي إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.

فحص طبي شامل للاعبي بيراميدز استعدادا لدوري الأبطال

وخضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع.

جدو ينضم لجهاز بيراميدز

وانضم محمد ناجي جدو للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

بيراميدز يواجه الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق نادي الجيش الرواندي إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.