إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “قنا - سفاجا” وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ.

انقلاب سيارة على طريق “قنا - سفاجا”

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق “قنا - سفاجا” وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



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