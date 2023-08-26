إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا
أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “قنا - سفاجا” وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ.
انقلاب سيارة على طريق “قنا - سفاجا”
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق “قنا - سفاجا” وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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