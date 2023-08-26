السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “قنا - سفاجا” وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ.

 

انقلاب سيارة على  طريق “قنا - سفاجا”

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق “قنا - سفاجا” وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

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وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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مديرية أمن قنا طريق “ قنا - سفاجا” حادث انقلاب سيارة غرفة عمليات النجدة حادث طريق “ قنا - سفاجا”

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