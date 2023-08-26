قصة مسلسل سفاح الجيزة.. من هو سفاح الجيزة الحقيقي.. أسرار جرائم قذافي فراج أشهر قاتل متسلسل في مصر (فيديو وصور)

تزامنًا مع عرض مسلسل سفاح الجيزة عادت إلى الأذهان قصة أشهر جريمة قاتل مسلسل في الـ 10 سنوات الأخيرة والذي تشبه حياته قصة الأفلام السينمائية، وكادت تكون الجريمة الكاملة ولكنَّ خيطًا صغيرًا قاد مفتشي قطاع الأمن العام إلى حل ألغاز قضية هزت الرأي العام.

مسلسل سفاح الجيزة

وعرضت منصة “شاهد” الحلقة الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، والمأخوذ عن قصة حقيقية، ولاقت الحلقتين الأولى والثانية ردود فعل قوية على السوشيال ميديا.

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فمن هو سفاح الجيزة وما قصته الحقيقة التي هزت الرأى العام حتى تحولت إلى عمل درامي.

من هو سفاح الجيزة؟

قذافي فراج عبد العاطي والمعروف باسم سفاح الجيزة هو قاتل متسلسل مصري قام بقتل 4 أشخاص في الفترة من 2015 حتى 2017.

سفاح الجيزة هو شاب يدعى قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، سقط مؤخرًا بين أيدي أجهزة الأمن بعد 5 سنوات من جرائم القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، بينهم صديقه المقرب وزوجته، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، واستخدم فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه تارة، وأشخاص آخرين تارة بأوراق رسمية.

الجرائم بدأت منذ عام 2015، لكن اكتشاف كل هذا الأمر بدأ أيضًا بزوجته الأخيرة في محافظة الإسكندرية وأحد الصاغة الذين كان يتعامل معهم ومع الوقت تسرب الشك إليه وأكد أن الصائغ أبلغ زوجة الرجل والتي بدورها أكدت أنها لديها أزمة معه، مما دفعه لإبلاغ قسم الشرطة الذي ألقى القبض عليه، وبدأ في الاعتراف على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ تاريخ أبريل 2015، ليسدل الستار عن واحدة من أهم الجرائم المنظمة التي تم ارتكابها في مصر خلال السنوات الأخيرة.

الضحية الأولى لسفاح الجريمة، قتل صديقه

أول ضحية له كان رضا يعمل مهندس في السعودية أعتاد أن يرسل مدخراته إلى قذافي لكي يسثتمرها باعتباره محل ثقة دون أن يعلم أن صديقه خدعه واستولى على تلك الأموال والممتلكات، بموجب توكيل رسمي أقنع رضا بتحريره وفي عام 2015، عاد رضا فجأة من السعودية، وطالب عبد العاطي بتصفية الحسابات المالية، فأعد المتهم خطة لقتله، حيث دعاه إلى تناول العشاء في منزله بمحافظة الجيزة ودس له السم، وخلال دقائق لفظ أنفاسه الأخيرة.وقام القذافي بدفن رضا في حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله، كان قد أعدها قبل أيام من القتل ضمن خطته للتخلص من الجثة ولكي يضلل أسرة القتيل، أرسل رسالة من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى زوجته، مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من دون تفاصيل أخرى.

سفاح الجيزة

الضحية الثانية سفاح الجيزة يقتل زوجته

ثم قام بقتل زوجته فاطمة التي استولت على 400 ألف جنيه من أمواله لأنها كانت تخشى أن يتزوج بأخرى، وبعد محاولات لإعادة الود بين الزوجين، رفضت إعطاءه الأموال.استشاط القذافي غضبا من أفعال زوجته وأعد حفرة مشابهة لتلك التي دفن بها صديقه، وبعد أيام من واقعة القتل الأولى، قام بقتل زوجته، ثم دفنها في حفرة داخل غرفة أخرى، وبجوارها مصوغات خاصة بها، بغرض تأكيد أن المال لا قيمة له، بحسب اعترافاته في تحقيقات النيابة.

الضحية الثالثة قتل فتاة رفضت زوجة من شقيقتها

قام بقتل نادين وهي فتاة تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من الصديق رضا بناء على التوكيل العام الذي حصل عليه منه، وكانت تقف عائقا أمام زواجه من شقيقتها، وهددته بفضح أمره أمام أسرتها ما لم يتوقف عن مخططه للزواج من شقيقتها، فقام بإستدراجها لمنزله وقتلها بنفس الطريقة ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة. ثم أوهم أسرة نادين أن ابنتهم على علاقة بمخرج سينمائي، وأنها تهوى الفن والتمثيل، وهربت إلى إحدى الدول العربية، ما دفع الأسرة للتكتم على الأمر حتى لم يتم تحرير محضر بتغيب ابنتهم.في غضون ذلك انتحل القذافي صفة ضحيته الأولى المهندس رضا، وباع كل أملاكه وعقاراته التي استولى عليها وتوجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه.

الضحية الرابعة: أنهى حياة زوجته في الإسكندرية

بعد سفره لمدينة الإسكندرية تعرف على ضحيته الأخيرة ياسمين نصر إبراهيم حيث قام بخنقها وذلك عقب اكتشافها عملية النصب والاحتيال التي تعرّضت لها من قبله بعد أن أشترك مع خطيبها في بيع شقة تملكها والحصول على مبلغها وقاموا يتقاسم المبلغ بينهم دون إعطائها الأموال، وأقدم المتهم على التخلص من الضحية من خلال استدراجها إلى مخزن بمنطقة العصافرة وخنقها حتى فارقت الحياة وقام بدفنها داخل إحدى الغرف في المخزن، وذلك للتخلص من تهديها له بتقديم بلاغ بعملية النصب التي تعرّضت لها إذا لم يرد أموالها.

كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف حكاية سفاح الجيزة

كاميرات المراقبة فى احد شوارع الإسكندرية وثقت قيام سفاح الجيزة أثناء قيامه بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه.

وفي نفس الوقت كانت أسرة رضا لم تتقف عن السؤال عنه وكلفت محامي للبحث عنه ووصلت معلومة لمحامي الأسرة بصدور حكم قضائى صدر ضد المهندس رضا، وعندما ذهبت الاسرة لمقابلته في سجن الاستئناف بالإسكندرية اتضح أن الشخص المحبوس باسم المهندس رضا، هو قذافى فراج فتقدمت أسرة المهندس ببلاغ للنائب العام للتحقيق، وفتح التحقيق من جديد في بلاغ التغيب الخاص بالمهندس رضا، وبمواجهة القذافي، بجميع المعلومات اعترف بكافة الجرائم التي ارتكبها وارتكاب جرائم القتل

سفاح الجيزة اثناء المحكمة

التحقيقات التي جرت مع سفاح الجيزة كشفت أن سلسلة جرائمه بدأت بقتل المجني عليها «نادين»، في 2015، وهي الممثلة المبتدئة، وأن السفاح نفذ جريمته بقتل نادين، وهي شقيقة زوجته فاطمة الزهراء، وأوهم أسرتها أنها هربت إلى الخارج بصحبة مخرج سينمائي يحمل الجنسية السورية ويُدعى "محمد ق".

وتقدم «قذافي» لخطبة فاطمة الزهراء شقيقة نادين مطلع عام 2015، وحينها كانت نادين في أوج نشاطها بمجال الإعلانات، حيث أكد المتهم أنه على علاقة بمنتج فني كبير، وبالفعل وقعت على عقد عمل وتصوير إعلانات لسلسة منتجات نسائية، واشترط العقد أن يكون التصوير في الغردقة، ثم السفر إلى باريس والعاصمة الأردنية "عمان"، كما اشتمل على شرط جزائي بقيمة 500 ألف جنيه، حال رغبتها في فسخ العقد والعودة إلى القاهرة، قبل انتهاء الأعمال الفنية المتفق عليها.

وبتاريخ 13 مارس 2015، غادرت نادين منزل أسرتها في الهرم، ولم يعلم أي منهم أنه سفر أبدي بلا عودة، وكان من المقرر أن تتجه إلى الغردقة ومنها إلى شرم الشيخ، ثم رحلة للأردن، ثم باريس لتصوير إعلان عن مستحضرات تجميل نسائية.. وفي نفس الشهر، وتحديدا يوم 30 مارس 2015، عقد «قذافي» قرانه على فاطمة الزهراء شقيقة نادين.

أقوال أشقاء نادين

وبحسب أشقاء نادين، فإن «قذافي» نصب على والدهم والذي كان يعمل مهندسا بإحدى شركات البترول الكبرى، واستولى منه على مبلغ 240 ألف جنيه، بحجة تشغيلها والمشاركة في مشروع تجاري، إلا أنه اختفى بعد أيام قليلة من الحصول على المبلغ، ولم يظهر إلا بعد القبض عليه وكشف حقيقته، حيث تعرفوا عليه.

وحررت أسرة «نادين» محاضر بتعرضهم لحوادث سرقة هواتف محمولة من داخل المحل التجاري الخاص بهم في الهرم، وكذا بتعرض شقيقها لحادث سرقة هاتفه المحمول في منطقة المريوطية، عام 2016.. فضلا عن تأكيدهم بسابق تعرضهم لمحاولات تسميم، كان السفاح يقف وراءها.

أقوال والدة نادين

أما والدة "نادين" فقالت في التحقيقات إن ابنتها أرسلت لها رسائل عبر هاتفها المحمول قائلة لها: "أنا باصور فيلم وإعلانات يا ماما في باريس، وهاخلص وأرجع، اطمنوا".. تلك الكلمات كانت عبارة عن رسائل وصلت إلى هاتف والدة المجني عليها "نادين أ.".

مبررات القتل لدى سفاح الجيزة كانت التخلص من كل ضحية بعد النصب عليها والاستيلاء على أموالها، فبدأ بالفتاة الحسناء "نادين" التي كانت تحلم بالتمثيل والشهرة، وكانت نهايتها على يديه في عام 2015، وهي شقيقة زوجته فاطمة الزهراء، وأوهم أسرتها أنها هربت إلى خارج بصحبة مخرج سينمائي.

والدة المجني عليها قالت في تحقيقات النيابة إن ابنتها تلقت اتصالا من «قذافي» وهو زوج شقيقتها فاطمة وطلب منها الحضور لمقابلة مخرج سينمائي شهير للاتفاق على إعلانات مستحضرات التجميل وسوف يتم تصويرها في باريس، وحصلت من المخرج على 10 آلاف جنيه، وبعد أيام طلب منها قذافي الحضور للاتفاق على موعد السفر وترتيبات العمل خارج مصر، فذهبت إليه وبعد ساعات من خروجها استشعرت الأسرة القلق فاتصلت بالفتاة فوجدت هاتفها مغلقًا.

وأضافت والدة الضحية في تحقيقات النيابة أنها تلقت عدة رسائل على هاتفها في اليوم التالي لاختفائها، وأن هذه الرسائل كانت مطمئنة بعد أن أخبرهم قذافي أنها سافرت إلى باريس مع المخرج دون علمه وهربت قبل أن يذهب إليهما.

وتابعت والدة المجني عليها أن ابنتها ظل هاتفها مغلقا بعد أن حصل عليه المتهم قذافي بعد قتلها وأنهم اكتشفوا خديعة قذافي بعد عدة سنوات عندما لاحظ المحامي الخاص بهم أن قذافي كان محبوسًا بسبب أنه قتل صديقه المهندس رضا، وكان ينتحل صفته ودخل السجن لقضاء عقوبة كانت صادرة بحق رضا.

إحالة سفاح الجيزة لمحكمة الجنايات

1 فبراير 2021، قرر النائب العام حمادة الصاوي، باحالة المتهم الى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

واستمعت النيابة العامة الى اعترفات المتهم في القضايا الأربع بالاضافة الى شهادة 17 شاهدًا، وتأكدت من ارتكاب المتهم لجرائمه بعد استخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

سفاح الجيزة داخل محبسه

وكشفت التحقيقات أن المتهم في عام 2015 قرر التخلص نهائيًا من صديق عمره رضا محمد، الذي يعمل مهندسًا في إحدى الدول العربية منذ 20 عامًا حيث كان صديقه الوحيد والأمين على أسراره وجميع ممتلكاته أيضًا ويدير تجارته بعدما أصبح عائقًا أمام حلمه في امتلاك ثروته، فقتله بالسم ودفنه داخل قبر أعده مسبقًا في المنزل.

كما تتضمن أمر الاحالة فى أوراق القضية، بان المتهم انتحل هوية صديقه واسمه وسافر إلى الإسكندرية وخلال 5 سنوات تزوج باسم صديقه وسرق بعض زوجاته بينهن طبيبة حتى سقط في قبضة قطاع الأمن العام.

وتضمنت أوراق القضية أنهى المتهم حياة زوجته الأولى فاطمة زكريا بالقتل حيث دعاها لتناول العشاء ودس لها السم وضربها بآلة حادة على رأسها، ووضع جثمانها في "فريزر" كبير لحين تجهيز قبرها بجوار قبر صديقه المهندس رضا، ثم دفنها بكامل ملابسها.

كما تضمنت أوراق القضية، تخلص المتهم من فتاة تدعى نادين كانت تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من صديقه وقتلها لخلافات بينهما، ودفنها بجوار جثة زوجته وصديقه، ثم توجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل أدوات كهربائية يملكه بعد أن تنصل من وعوده لها بالزواج.

كما أرشد المتهم عن أماكن دفن جثامين ضحاياه وتم استخراجها بعدما تحولت لهياكل عظمية.

وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.

وتسلمت المحكمة، تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم بعد شهرين من إيداعه المستشفى، وكشف التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى برئاسة المستشار أحمد على يونس، بإعدام قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"؛ لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا،

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24 مارس عام 2021 كان سفاح الجيزة على موعد مع أول حكم إعدام يصدر ضده، من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عمادة عطية، لاتهامه في قضية قتل صديقه المهندس رضا حميد بعد عودته من الخارج بسبب خلافات مالية بينهما وهو أول ضحايا السفاح والذى انتحل شخصيته.



بعد مرور 3 أيام من حكم الإعدام الأول في 27 مارس عام 2021، صدر حكمًا ثانيًا بإعدام "قذافى فراج" من محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بقتل "نادين" طالبة كلية الحقوق، وشقيقة زوجتها "فاطمة"،، بعدما وعدها بالزواج وأخلف وعده معها، فاستدرجها إلى شقة سكنية أدعي أنهم سيقيمون فيها بعد الزواج، وهناك خنقها حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ودفن جثتها في ذات المكان.



5 أبريل من عام 2021، صدر من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، باعدامه في اتهامه بقتل المجنى عليها "ياسمين" وهى فتاة تعرف عليها بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، ودخلا في علاقة غرامية، واستولى على أموالها بحجة الزواج، بعدها تهرب منها، وحينما لاحقته، قرر وضع حد لتلك الملاحقة بقتلها.

وقدم المتهم 3 طعون وتسلمتها محكمة النقض على الأحكام الصادر بإعدامه في قضية قتل صديقه، وقضية قتل شقيقة زوجته.

19 أكتوبر 2021 رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من دفاع القذافي فراج المعروف إعلاميا بسفاح الجيزة، في واقعة قتل صديقة "رضا"، بعد أن أصدرت قرارا بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، وهو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

الإعدام لـ سفاح الجيزة بتهمة قتل زوجته الحكم الرابع فى جرائمه

21 مارس 2022 صدر الحكم الرابع بإعدام المتهم فى قتل سفاح الجيزة.