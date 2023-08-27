الأحد 27 أغسطس 2023
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سياسة

انتهت في 40 دقيقة، قصة أقصر حرب في التاريخ بين إنجلترا وزنجبار

صورة أرشيفية للمعركة،
صورة أرشيفية للمعركة، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1896 اندلعت  الحرب الإنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ، حيث استمرت حوالي أربعين دقيقة وانتهت بانتصار المملكة المتحدة.

 

عن زنجبار وعلاقتها ببريطانيا 

 

تقع جزيرة زنجبار بالقرب من ساحل تنجانيقا في المحيط الهندي، وقد كانت دولة ذات سيادة أما الآن فهي تتبع دولة تنزانيا. 

 

خضعت زنجبار للبرتغاليين ابتداءً من عام 1499م ثم جاء العمانيون الذين أخرجوهم من الجزيرة وخضعت لهم منذ عام 1698م وحتى عام 1858م عند مجيء السلطان ماجد بن سعيد فأعلن استقلال سلطنة زنجبار عن عمان، وقد شجعت بريطانيا ذلك الاستقلال وفصلت الجزيرة بممتلكاتها المطلة على الساحل الإفريقي عن سلطنة عمان بممتلكاتها على الساحل الآسيوي. 

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أصبحت مدينة زنجبار هي العاصمة ومقر الحكم، حيث قصر القصر الحاكم المطل على ساحل البحر، على بيت الحكم وقصر العجائب وبينهما قصر الحريم، ويُعتبر أول مبنى في شرق إفريقيا تصل إليه الكهرباء، وتم بناءه من الخشب المحلي، لذا فهو ليس مصمما كبناء دفاعي وكذلك المباني الثلاث متجاورة ومرتبطة بجسور من الخشب تمر فوق الشوارع الواقعة تحتها.

 

كواليس وأسباب الحرب الزنجبارية الإنجليزية 

 

تسببت وفاة السلطان حمد بن ثويني البوسعيدي الموالي للبريطانيين في اندلاع الأزمة، حيث استولى ابن عمه ونسيبه خالد بن برغش على الحكم، الأمر الذي اعتبره البريطانيون تمردًا عليهم حسب بنود معاهدة عام 1886.

 

وكانت المعاهدة تنص على أن ارتقاء عرش السلطنة يكون بموافقة القنصل البريطاني، لذا فإن خالد لم يفِ بتلك الشروط مما اعتبره البريطانيون إعلان حرب، وأرسلوا إنذارًا نهائيًا إلى خالد بن برغش ليتنازل عن الحكم، إلا أن برغش رفض طلبهم وشكل جيشًا تعداده 2,800 رجل معهم يخت مسلح للسلطان كان راسيًا في الميناء، وأوكلت لهذه القوة مهمة تحصين القصر.

 

انتهت مدة الإنذار في تمام الساعة 09:00 بتوقيت شرق إفريقيا يوم 27 أغسطس، وخلال هذا الوقت جهز الإنجليز 3 طراريد وزورقي مدفعية، و150 بحارًا من البحرية الملكية بالإضافة إلى 900 من الجنود الزنجباريين، وتجمعوا في منطقة الميناء، وكان آمر البحرية الملكية الأميرال هاري راوسون.

 

خضع الجيش الزنجباري لإمرة العميد في الجيش الزنجباري لويد ماثيوز، أما القوة التي أعدها السلطان خالد لحماية القصر فقد كانت مكونة من المتطوعين المدنيين وحرس القصر السلطاني بالإضافة إلى المئات من العبيد والخدم، وتمترس المدافعون خلف بعض القطع المدفعية والرشاشات الموجودة أمام القصر والموجهة صوب السفن البريطانية.

 

بحلول الساعة 09:02 من صباح 27 أغسطس بدأت سفن الجيش الملكي بقصف القصر وتدمير مدفعية المدافعين، وتم إغراق اليخت السلطاني مع سفينتين صغيرتين بواسطة قوة من البحرية، وحصل بعض إطلاق النار المتقطع باتجاه القوة الزنجبارية الموالية للبريطانيين لدى تحركها باتجاه القصر وتم قصف العلم المرفوع أعلى القصر، ليتم أعلان وقف إطلاق النار عند الساعة 09:40.

 

تكبدت قوات السلطان حوالي 500 شخص ما بين قتيل وجريح، ولم يخسر البريطانيون سوى جريح واحد من البحارة. تراجع السلطان فارًا إلى المستشار الألماني حيث حصل على حق اللجوء ونفي إلى دار السلام في تنجانيقا. قام الإنجليز بتنصيب السلطان حمود بن محمد على الحكم وشكلوا له حكومة إسمية. أنهت تلك الحرب زنجبار كدولة لها قدر من الاحترام وبدأ عصر من الهيمنة البريطانية المباشرة عليها.

 

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الحرب الإنجليزية الزنجبارية المملكة المتحدة بريطانيا المحيط الهندي زنجبار

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