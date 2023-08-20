الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة لسنوات، تقرير استخباراتي يحمل معلومات مخيفة عن قادم الأيام

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

وضعت المخابرات الأمريكية، تقديرات متشائمة لـ حرب روسيا وأوكرانيا، مستبعدة توقفها قريبا وتوقعت استمرار تلك المعركة لسنوات مقبلة.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا مستمر سنوات 

وفى تقرير مطول نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت تصورات أجهزة الاستخبارات عن الصراع الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، موضحة أن الحرب أصبحت عرضة بشكل كي تتحول لصراع طويل الأمد قد يستمر لسنوات مقبلة.

 

وأشارت إلى أن إطالة أمد الصراع الروسي الأوكراني، لسنوات عدة ليست مرتبطة ببطء القتال على خط الجبهة بين القوات الروسية وأوكرانيا فحسب، بل بسبب عدم وجود أهداف سياسية واضحة يمكن تحقيقها سواء لموسكو أو كييف.

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وألقت الضوء على أهداف الجانبين الروسي والأوكراني من الحرب الدائرة، وصعوبة الوصول إليها بالنسبة لموسكو أو كييف، وفي ظل المخاوف من خطأ قد يشعل مواجهة مباشرة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

ووفق تقرير الصحيفة، إن "الهدف الأوضح من الحرب بالنسبة لأوكرانيا استعادة وحدة أراضيها، بعد سيطرة روسيا على أجزاء منها  لكنه يبدو ذلك بعيد المنال بالنظر إلى أسباب متعلقة بالدعم الغربي".

غياب أهداف واضحة لروسيا وأوكرانيا من الصراع

وأضافت نقلا عن تقديرات الاستخبارات، "تريد أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون الرئيسيون مثل ألمانيا منع روسيا من الانتصار في الحرب، لكنهم يخشون التكاليف والمخاطر لمساعدة أوكرانيا على تحقيق النصر الكامل، وبعض المسؤولين الغربيين يدرسون صفقات كبيرة لإنهاء الحرب لكنها لا تتناسب مع أهداف كييف ولا أهداف موسكو".

وفيما يتعلق بأهداف روسيا قالت الصحيفة الأمريكية، إن "الأهداف المعلنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الأكثر مرونة، تتمثل في التصدي للمخططات الغربية المتعلقة بمستقبل أوكرانيا، والاستيلاء المحدود على مزيد الأراضي".

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مشيرة إلى  أن "هدف الرئيس بوتين طويل الأمد يتمثل في إعادة أوكرانيا إلى سيطرة موسكو وهو غير واقعي الآن، لكن الأوكرانيين يعتقدون أنه سيتعامل مع المكاسب الصغيرة على أنها مجرد خطوات نحو هذا الهدف، ما يمنعهم من الاتفاق على سلام قائم على التنازلات".

 

وتشير الصحيفة الأمريكية، إلى أن أمريكا وألمانيا ودول أخرى من حلفاء أوكرانيا كانوا يأملون في أن تفتح فرصة لإجراء محادثات هذا الخريف، إذا حقق هجوم كييف المضاد تقدمًا كبيرًا جنوب وشرق أوكرانيا، لكن هذا لم يحدث.

 

هذه التطورات حولت تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى حالة من التشاؤم الآن وطرحت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان بإمكان القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية والوصول إلى الساحل، وهو هدف استراتيجي رئيسي لكييف.

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