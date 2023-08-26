سكك الحديد البولندية تتعرض لهجوم إلكتروني

تحقق الأجهزة الخاصة البولندية بشأن اختراق شبكة اتصالات السكك الحديدية، مما أدى إلى "اضطراب" حركة المرور جزئيًّا في شمال غرب البلاد، وذكرت وسائل إعلام أنه أثناء بث إشارة "توقف"، سمع عمال النشيد الوطني الروسي وخطابًا للرئيس فلاديمير بوتين.

واقتحم مجهولون، فجر السبت، شبكة الاتصالات اللاسلكية لخطوط السكك الحديدية البولندية "بي كا بي" بالقرب من "شتشين" شمال غرب البلاد، مطلقين إشارة "توقف"، ما تسبب في توقف وتأخير نحو عشرين قطارًا.

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واستؤنفت حركة المرور بشكل طبيعي بعد بضع ساعات، بحسب ما أفادت "بي كا بي"، فبولندا حليف وثيق لأوكرانيا وممر رئيسي لعبور الأسلحة الغربية إلى هذا البلد.



وقال المتحدث باسم الأجهزة الخاصة البولندية ستانيسلاف زارين في بيان: "حاليًّا، لا نستبعد أي سيناريو". وأكد أن الأجهزة تتعاطى بجدية كبيرة مع ما حدث.

وقال لوكالة "بي أيه بي": "نعلم أنه منذ عدة أشهر بدأت محاولات لزعزعة استقرار الدولة البولندية".

وأضاف أنَّ "مثل هذه المحاولات تقوم بها روسيا الاتحادية بالتعاون مع بيلاروس".

وأشار زارين إلى أن الهجوم على شبكة الاتصالات "أدى بطريقة ما إلى اضطراب حركة السكك الحديد"، مضيفا أنه "لم يسبب أي مخاطر على صحة الركاب وحياتهم.. ولا يشكل خطرا على حركة مرور القطارات في بولندا".

وشهدت خطوط السكك الحديد البولندية، خلال الأسبوع الحالي، سلسلة من الحوادث بينها خروج قطارين عن مسارهما، دون وقوع إصابات.

وأكد المتحدث باسم الأجهزة الخاصة "عدم وجود مؤشر" يسمح بربط هذه الحوادث بالهجوم على شبكة الاتصالات.