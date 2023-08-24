بولندا: قوات فاجنر ستصبح أكثر خطورة تحت القيادة المباشرة لـ بوتين

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي اليوم الخميس: إن مجموعة فاجنر العسكرية ستصبح أشرس وأكثر خطورة تحت القيادة المباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ألمانيا تعلق على تحطم طائرة قائد فاجنر

بدورها، ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن وفاة زعيم مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، تتبع نمطًا من الوفيات غير الواضحة في روسيا، مضيفة أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتحول التركيز إلى الكرملين للحصول على إجابات.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية في بيانها في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ليس من قبيل الصدفة أن ينظر العالم على الفور إلى الكرملين عندما يسقط فجأة أحد المقربين السابقين لبوتين من السماء بعد شهرين من محاولته التمرد، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

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وقالت في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية قيرغيزستان: "نحن نعرف هذا النمط في روسيا بوتين: الوفيات، والانتحارات المريبة، والسقوط من النوافذ، وكل ذلك لا يزال غير واضح - وهذا يسلط الضوء على نظام السلطة الدكتاتوري المبني على العنف".

وفي وقت سابق أشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن مجموعة فاجنر الخاصة ستصبح تهديدًا أكبر الآن ومن المرجح أن تصبح تحت سيطرة بوتين.

وأكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.



تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت عن أسماء الركاب وهم “ يفجيني بريجوزين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي”.

أما عن طاقم الطائرة وهم “ليفشين أليكسي القائد؛ كريموف رستم، مساعد الطيار؛ راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران”.

ومازال الغموض حول مصرع قائد قوات فاجنر الروسية الخاصة يطرح تساؤلات حول أسباب تحطم الطائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بما فيهم بريجوجين.

نقل موقع روسيا اليوم عن شاهد عيان "حيثيات اللحظات الأولى" لسقوط طائرة بريجوجين

وقال شاهد العيان، من سكان قرية بودوبي، لروسيا اليوم "سمعت صوت انفجار مكتوم.. نظرت إلى السماء ورأيت الدخان يتصاعد من الطائرة التي بدأت تهوي بسرعة كبيرة وبشكل حاد".

أضاف أنه أثناء سقوط الطائرة السريع بعد الانفجار.. اختفت الطائرة خلف قمم الأشجار، ثم سمع "دوى انفجار قوي، وبعد 30 ثانية، خرج دخان أسود من المكان الذي سقطت فيه".



وأصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوزين ومساعده ديمتري أوتكين قُتلا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.