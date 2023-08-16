بولندا تشهد أكبر عرض عسكري منذ عقود

شهدت بولندا، أمس الثلاثاء، أكبر موكب عسكري لها منذ عقود، في استعراض قوة يأتي مع تصاعد التوترات على حدودها مع بيلاروس حليفة روسيا الوثيقة، واستعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد شهرين.

2000 جندي

وشارك في الاستعراض العسكري الذي أقيم احتفالا بيوم الجيش البولندي، ألفي جندي، وتم خلاله تقديم عرض لنحو 200 وحدة من المعدات العسكرية البولندية والأجنبية و92 طائرة، حسبما كشفته وزارة الدفاع البولندية.

وعرضت بولندا خلال الموكب العسكري أحدث أسلحتها وأنظمتها الدفاعية، بما في ذلك دبابات "أبرارمز M1A1" الأمريكية الصنع، ودبابات "K2" الكورية الجنوبية، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، وقاذفات صواريخ هيامارس، بالإضافة إلى صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع.

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واشتركت في العرض مركبات مشاة بولندية الصنع من طراز بورسوك وناقلات جند مدرعة من طراز روسوماك، إضافة إلى أنظمة بطاريات الصواريخ "ويسلا"، والتي تعد جزءا من نظام الدفاع الجوي البولندي.

"قوة صاعدة"

وكانت بولندا قد برزت كواحدة من القوى العسكرية الرائدة في أوروبا في السنوات الأخيرة بعد ضخ المليارات في المعدات الجديدة بعد قرار روسيا بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ونما نفوذ وارسو الدبلوماسي في أعقاب الدور الفعال الذي لعبته في دعم أوكرانيا، منذ غزو موسكو واسع النطاق.

ولهذا أنفقت حكومة بولندا، العضو بحلف الناتو، منذ بداية الحرب على أوكرانيا، أكثر من 16 مليار دولار على دبابات وأنظمة اعتراض صواريخ وطائرات مقاتلة.

Dziękuję, że byliście dziś z żołnierzami Wojska Polskiego! #SilnaBiałoCzerwona pic.twitter.com/VaMQ09kTAK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 15, 2023

ميزانية الدفاع البولندية

وفي السياق، أعلن الرئيس البولندي دودا، أن ميزانية الدفاع البولندية لهذا العام ستصل إلى رقم قياسي، متجاوزة 51 مليار دولار، أو حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى بين جميع دول الناتو.

وأكد أن الهدف من هذا التحديث الهائل هو تجهيز القوات المسلحة البولندية، وإنشاء نظام دفاعي قوي، بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا، ولن يحتاج الجنود البولنديون للقتال أبدا.

والأسبوع الماضي، أعلنت وارسو عن نشر آلاف القوات الإضافية على حدودها الشرقية، مع تزايد القلق بشأن وجود قوات المرتزقة الروسية فاجنر على حدودها مع بيلاروس.

استفزازات مصدرها بيلاروس

ومؤخرا، حذرت بولندا من خطر استفزازات مصدرها بيلاروس، وكذلك أيضًا من المخاطر المحتملة التي تشكّلها مجموعة فاغنر الروسية المسلحة التي انتشرت على حدودها.

وتتهم وارسو مينسك وموسكو بالسعي مجددا لإرسال آلاف المهاجرين إلى أراضيها لإغراق الاتّحاد الأوروبي بهم وزعزعة استقرار المنطقة.

وقد اعتبر خبراء لشبكة "سي إن إن"، أن بولندا تهدف من وراء تنظيم هذا الاستعراض الضخم للقوة، "إرسال رسالة إلى روسيا وبيلاروس".

الغزو الروسي لأوكرانيا

واضطر الغزو الروسي لأوكرانيا حزب القانون والعدالة القومي الحاكم إلى إعطاء الأولوية لتعزيز القوات المسلحة. ومع وصول الحملة الانتخابية إلى ذروتها، يوفر استعراض القوة العسكرية فرصة لتدعيم مؤهلاته الأمنية، وفقا لرويترز.

من جانبه، قال حزب القانون والعدالة، الذي تولى السلطة في 2015، إن العرض يظهر مدى التطوير الذي شهده الجيش في إطار عملية إعادة بناء بعد أعوام من نقص الاستثمار في عهد الحكومة السابقة، متعهدا بزيادة حجم الجيش إلى مثليه وإنفاق نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام.

وفي الخندق المضاد، ينتقد نواب البرلمان المنتمون للمعارضة الحكومة، ويقولون إنها تستخدم الجيش لصالح مكاسبها السياسية.