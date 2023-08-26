كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي تواصل فعالياتها بالمحافظات (صور)

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدي كيانات التحالف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كراتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرة من الفئات الأولي بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المنيا كما تم تنظيم ندوة تثقيفية في إطار مبادرة "وعي" لتوعية المواطنين بخطورة ظاهرة ختان الإناث وكذلك التأكيد على أهمية تنظيم الأسرة.

و فى نفس السياق نظمت الهيئة ندوة تعريفية لسيدات قرية ادقاق المسك بمحافظة المنيا لتوعيتهم بطرق تربية الطيور والدواجن وكيفية التعامل مع الأمراض الموسمية التي تصيبها.

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وفي محافظة الأقصر سلمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني 12 منزل تم بنائهم بالكامل و8 منازل بعد رفع كفائتهم لأهالي مركز الطود.

كما قامت جمعية الأورمان الخيرية بتسليم ٥ أطراف صناعية و٣ سماعات طبية للفئات الأكثر احتياجًا من أهالي محافظة الجيزة بجانب إجراء ٥ عمليات قلب مفتوح بالفيوم.



بينما شهدت محافظة أسيوط تنظيم مؤسسة مصر الخير ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والإكسسوارات وأعمال التطريز بمدرسة الشيخ ثابت بمركز أبو تيج الخير. وعقد مسابقة لحفظ القران الكريم بــ 6 مدارس بمركز منفلوط.

وفي محافظة قنا أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك التجاري الدولى قافلة طبية موسعة لطلاب مدرسة العرب والنجاجرة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن فعاليات مبادرة (لمصر.. نبنى اجيال ).

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.